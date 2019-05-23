63-летнюю Свидетельницу Иеговы отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Смоленска арестовал на два месяца 63-летнюю Валентину Владимирову по обвинению в участии в религиозной организации Свидетели Иеговы. На тот же срок отправили в СИЗО её знакомую Татьяну Галькевич, возраст которой не сообщается.
По данным Свидетелей Иеговы, только в 2019 году восемь верующих были арестованы по статье "Участие в деятельности экстремистской организации", трое из них – из Смоленска. До Владимировой и Галькевич в СИЗО был отправлен уроженец этого города Евгений Дешко.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- Со времени запрета в России более 80 Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию. Российские власти провели в квартирах и домах, где проживают верующие, более 300 обысков.
- В февраля этого года в Сургуте были задержаны 15 Свидетелей Иеговы. Семеро из них рассказали о пытках в здании Следственного комитета. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. Полицейские связывали их скотчем и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Независимая медицинская экспертиза подтвердила, что повреждения на теле Свидетелей Иеговы могли быть получены во время допроса.