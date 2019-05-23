63-летнюю Свидетельницу Иеговы отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Смоленска арестовал на два месяца 63-летнюю Валентину Владимирову по обвинению в участии в религиозной организации Свидетели Иеговы. На тот же срок отправили в СИЗО её знакомую Татьяну Галькевич, возраст которой не сообщается.

По данным Свидетелей Иеговы, только в 2019 году восемь верующих были арестованы по статье "Участие в деятельности экстремистской организации", трое из них – из Смоленска. До Владимировой и Галькевич в СИЗО был отправлен уроженец этого города Евгений Дешко.