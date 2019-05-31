Академики из "Клуба 1 июля" раскритиковали новый состав ВАК

Члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят учёные, несогласные с реформой Российской академии наук (РАН), подвергли резкой критике новый состав Высшей аттестационной комиссии, которая отвечает за присвоение ученых степеней в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
В результате ротации из состава ВАК оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества "Диссернет", и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации министра культуры России Владимира Мединского, говорится в обращении ученых.
Члены неформального академического сообщества подчеркивают, что ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, что ставит под сомнение правомочность решений Высшей аттестационной комиссии. "Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России", - говорится в заявлении учёных.
Для реорганизации работы ВАК "Клуб 1 июля" предлагать передать контроль над ней Российской академии наук. Сейчас ВАК находится в структуре Министерства образования и науки.
28 мая правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. Тогда же стало известно о том, что в него не попал сооснователь сообщества "Диссернет" Михаил Гельфанд и ещё как минимум пять ученых, которые голосовали за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского.
- Высшая аттестационная комиссия состоит из около 130 членов, которых выбирают на трёхлетний срок. В 2016–2019 годах 93 из них включили в принимающий решения президиум. ВАК курирует работу диссертационных советов российских университетов и проверяет уже защищенные диссертации.
- В 2017 году ВАК проводила проверку научной работы министра культуры Владимира Мединского, которого подозревали в плагиате при написании докторской диссертации. В результате разбирательства было принято решение не лишать Мединского ученой степени.
- В марте этого года ВАК подтвердила плагиат в диссертации депутата Госдумы Евгения Москвичева и лишила его научной степени.
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