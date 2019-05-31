Суд в Хабаровске 31 мая не удовлетворил требования депутата городской думы, председателя регионального отделения партии ПАРНАС Евгения Смолькина к руководителю местного штаба Навального Алексея Ворсину по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По мнению Смолькина, в эфире Радио Свобода от 2 апреля Ворсин опорочил его, заявив, что хабаровское отделение партии ПАРНАС подверглось рейдерскому захвату сторонников "Единой России", и якобы все решения принимаются в интересах партии власти. Свои моральные страдания депутат оценил в одну тысячу рублей, также попросив присудить Ворсину выплату госпошлины в 300 рублей.

Ворсин ранее направил отзыв на исковое заявление, не согласившись с требованиями истца. Он потребовал компенсации в размере 10 тысяч рублей в качестве покрытия судебных издержек. Его представители на заседание не явились.

В суде депутат заявил, что Ворсин не может говорить о публичном человеке, все, что ему вздумается. Смолькин сообщил, что всегда действует только согласно уставу партии ПАРНАС, а значит, не может принимать решений в интересах "Единой России" - это противоречит основному документу политического объединения.

Судья отказала Смолькину в его исковых требованиях и постановила компенсировать Ворсину судебные издержки в размере 10 тысяч рублей.