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Лицом к событию

Игорь Сечин: претендент на престол?

Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на ХI Евразийском экономическом форуме

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Вторую неделю имя Игоря Сечина, главы госкомпании Роснефть, в прошлом вице-премьера правительства России не сходит с ленты новостей. И в связи с арестом бывшего полпреда президента Виктора Ишаева якобы за хищения в бытность вице-президентом компании, и в связи с выделением "Роснефтью" денег фонду предполагаемой дочери Владимира Путина.

Наконец 1 апреля прошла широко разрекламированная встреча президента Путина с Сечиным, который рассказал о новых глобальных планах "Роснефти".

"Дело Ишаева" и грандиозные планы "Роснефти". О нефтянике №1 в России беседуем с политиком и экономистом Владимиром Миловым, политиком Алексеем Ворсиным (Хабаровск).

Программа "Лицом к событию" в эфире 2 апреля в 19:05

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