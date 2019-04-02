Игорь Сечин: претендент на престол?

Вторую неделю имя Игоря Сечина, главы госкомпании Роснефть, в прошлом вице-премьера правительства России не сходит с ленты новостей. И в связи с арестом бывшего полпреда президента Виктора Ишаева якобы за хищения в бытность вице-президентом компании, и в связи с выделением "Роснефтью" денег фонду предполагаемой дочери Владимира Путина.
Наконец 1 апреля прошла широко разрекламированная встреча президента Путина с Сечиным, который рассказал о новых глобальных планах "Роснефти".
"Дело Ишаева" и грандиозные планы "Роснефти". О нефтянике №1 в России беседуем с политиком и экономистом Владимиром Миловым, политиком Алексеем Ворсиным (Хабаровск).
Программа "Лицом к событию" в эфире 2 апреля в 19:05
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