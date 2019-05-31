Суд Южно-Сахалинска отказался изъять косаток и белух у отловщиков

Суд в Южно-Сахалинске отказался изымать у отловщиков косаток и белух, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, но при этом признал, что животные были выловлены незаконно. Об этом сообщает "Интерфакс" из суда, где рассматривался иск зоозащитников к Росрыболовству, Росприроднадзору, управлению ФСБ по Приморскому краю и нескольким компаниям, которые занимаются отловом.

Организация "Экологическая вахта Сахалина" оспаривала решения Росрыболовства, которое в 2018 году выделило квоту на вылов косаток и белух. Росприроднадзор активисты обвинили в том, что ведомство не стало изымать животных из бухты Средняя, где расположена "китовая тюрьма".

В бухте находятся 10 косаток и 87 белух, в основном детёныши. Они были выловлены летом и осенью прошлого года для продажи в китайские океанариумы. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.

В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух. В ведомстве отметили, что это произойдёт в июле-августе. До этого освободить косаток и белух поручил президент России Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого процесса.​

Активисты "Гринпис Россия" требуют провести реадаптацию животных и выпустить их в месте отлова, а не в бухте Средняя, как собираются поступить местные власти. Экологи считают, что последнее подвергнет косаток и белух риску.