Суд Южно-Сахалинска отказался изъять косаток и белух у отловщиков

Суд в Южно-Сахалинске отказался изымать у отловщиков косаток и белух, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, но при этом признал, что животные были выловлены незаконно. Об этом сообщает "Интерфакс" из суда, где рассматривался иск зоозащитников к Росрыболовству, Росприроднадзору, управлению ФСБ по Приморскому краю и нескольким компаниям, которые занимаются отловом.
Организация "Экологическая вахта Сахалина" оспаривала решения Росрыболовства, которое в 2018 году выделило квоту на вылов косаток и белух. Росприроднадзор активисты обвинили в том, что ведомство не стало изымать животных из бухты Средняя, где расположена "китовая тюрьма".
В бухте находятся 10 косаток и 87 белух, в основном детёныши. Они были выловлены летом и осенью прошлого года для продажи в китайские океанариумы. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух. В ведомстве отметили, что это произойдёт в июле-августе. До этого освободить косаток и белух поручил президент России Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого процесса.
Активисты "Гринпис Россия" требуют провести реадаптацию животных и выпустить их в месте отлова, а не в бухте Средняя, как собираются поступить местные власти. Экологи считают, что последнее подвергнет косаток и белух риску.
- Специалисты из команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто передали Минприроды России предварительный отчёт по ситуации с животными из "китовой тюрьмы". Группа российских и иностранных экспертов пришла к выводу, что косатки и белухи могут быть выпущены на волю.
- 4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявили о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала. Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии подтвердили серьёзное ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье всего за два месяца.
- 18 января в "китовой тюрьме" прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын позже рассказал редакции "Сибирь.Реалий" о том, что состояние животных ухудшается. Морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи рассказали редакции "Сибирь.Реалий", что самые слабые и истощенные детеныши белух погибли из-за условий содержания.
- По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- Две из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, признали, что добывали животных по заказу иностранных океанариумов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.