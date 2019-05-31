Четыре человека задержаны у строящегося полигона в Шиесе

Полиция в пятницу задержала четырёх человек, которые протестовали против строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, сообщает "МБХ медиа".
По словам протестующих, к охранникам стройки утром подошёл активист Андрей Христофоров, который также известен под псевдонимом Древарх Просветленный. Христофоров облил охранников мочой из водяного пистолета, после чего те попытались его задержать.
За активиста вступились другие участники протеста, которые требовали его отпустить. В стычку вмешались дежурившие у стройки полицейские, которые приступили к задержаниям. При этом самого Христофорова не стали задерживать.
- Акции протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка и железнодорожной станции Шиес в Архангельской области проходят с августа 2018 года.
- По планам властей, на свалку будут свозить мусор из Москвы, её территория займёт около 300 гектаров земли. 15 мая стало известно, что власти приостановят строительство на время общественных консультаций. Однако дежурящие на месте активисты утверждают, что строительство не прекращается.
- Накануне подрядчик сообщил, что к 15 июня намерен завершить подготовительные работы на полигоне.
- Местные жители и экологические активисты несколько раз блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Также они дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.
- Шиес расположен на границе Архангельской области и Республики Коми. Станция находится на возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.
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