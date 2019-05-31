Четыре человека задержаны у строящегося полигона в Шиесе

Полиция в пятницу задержала четырёх человек, которые протестовали против строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, сообщает "МБХ медиа".

По словам протестующих, к охранникам стройки утром подошёл активист Андрей Христофоров, который также известен под псевдонимом Древарх Просветленный. Христофоров облил охранников мочой из водяного пистолета, после чего те попытались его задержать.

За активиста вступились другие участники протеста, которые требовали его отпустить. В стычку вмешались дежурившие у стройки полицейские, которые приступили к задержаниям. При этом самого Христофорова не стали задерживать.