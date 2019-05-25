Особенности национальной свалки. Эфир в 18:05

Вот уже второй год Россию сотрясают «мусорные бунты»: от подмосковного Волоколамска до Шиеса в Архангельской области жители протестуют против создания новых мусорных полигонов по соседству. Что делать с растущим потоком мусора, и какие технологии доступны для его сортировки и переработки? Может ли Россия пойти по пути «нулевых отходов»?

В студии Радио Свобода Анна Кудашева, координатор проектов Зеленого движения России ЭКА и Владимир Милов, политик, общественный деятель, экономист. Эфир в 18:05.