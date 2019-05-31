Косово объявило российского сотрудника ООН персона нон грата

Частично признанное Косово объявило персона нон грата российского дипломата и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова. Об этом сообщил премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в фейсбуке.

Харадинай также призвал специального представителя ООН в Косове выполнить это решение. Однако в начале года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявлял, что доктрина персона нон грата не распространяется на персонал организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия косовских властей "абсолютно неприемлемыми".

Краснощёков является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Его задержали 28 мая во время спецоперации косовской полиции на территории муниципалитетов, населённых преимущественно сербами. В ходе рейда россиянин получил ранения.

По версии косовских полицейских, Краснощёков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции. Кроме того, россиянина считают причастным к организованной преступной группе, предположительно, на границе между Косовом и территориями, подконтрольными Белграду. Прокурор Косова попросил снять иммунитет с российского дипломата.

Помимо Краснощёкова полицейские Косова задержали еще одного сотрудника ООН, о гражданстве которого не сообщалось. С призывом отпустить обоих сотрудников ООН выступил глава миссии Косове. Впоследствии полиция их освободила. 30 мая дипломат выехал в Белград. Там его госпитализировали.

После инцидента президент Сербии Александр Вучич после посещения россиянина в больнице зявил, что косовская полиция действовала намеренно.

Краснощёков от комментариев отказался.

Сербские власти не контролируют территорию Косова с 1999 года. Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Независимость признали более 100 стран мира, в том числе США. Россия, Сербия, пять членов Евросоюза и ряд других стран не признают независимость Косова.