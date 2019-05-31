Москвич получил почти три года за поджог деревянного храма

Обвиняемый в поджоге деревянного храма в московском районе Южное Тушино получил два года и 11 месяцев колонии общего режима. 35-летнего Евгения Сенчина признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений, сообщает ТАСС.

Пожар произошёл в ноябре минувшего года. Никто не пострадал, но храм признали не подлежащим восстановлению.

Сенчин заявлял, что поджечь храм в Южном Тушино ему велел некий "голос", а также, что он протестовал против застройки парка. По версии следствия, обвиняемый принёс к деревянному зданию покрышки и поджёг их.