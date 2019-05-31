Сжечь, отравить, скормить псам. Выдуманные и реальные казни в КНДР

После провала февральской встречи северокорейского диктатора Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в КНДР якобы прошла череда казней высших чиновников, которых Ким обвинил в предательстве и выставлении его на посмешище. Почему мир всегда верит наводящим ужас новостям из Северной Кореи, которые нередко оказываются выдумкой? Потому что чаще они оказываются правдой.

Власти Южной Кореи заявляют, что у них нет никаких достоверных подтверждений информации о недавних казнях. Однако, как утверждает источник южнокорейской газеты "Чосон ильбо", первой запустившей эту новость, по приказу Ким Чен Ына в марте 2019 года на военном аэродроме Мирим на окраине Пхеньяна были казнены спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четыре сотрудника министерства иностранных дел Северной Кореи. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Одновременно, по информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения с Югом Ким Ён Чхоля выслали на каторжные работы в концлагерь для политзаключенных в северной провинции Чагандо, с целью "перевоспитания".

Авторы расследования в газете "Чосон ильбо" указывают, что весной этого года северокорейские СМИ стали очень часто употреблять такие выражения, как "антиреволюционная деятельность", "предательство" и "народное осуждение", которые всегда появляются во время кампаний по "чистке рядов". Например, именно такими словосочетаниями пресса КНДР пестрела во время начала волны репрессий 2013 года, когда Ким Чен Ын отдал приказ казнить своего дядю Чан Сон Тхэка, долгое время считавшегося вторым человеком в партии при еще молодом диктаторе.

У "Чосон ильбо" есть сведения, что в опалу сейчас попала даже всесильная младшая сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон, директор отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она считается "правой рукой" и "серым кардиналом" Ким Чен Ына, особенно во внешнеполитических вопросах. Ким Ё Чжон всегда находилась рядом со старшим братом во время всех его последних встреч и переговоров с лидерами других государств – а сегодня она якобы помещена под домашний арест.

По сообщению "Чосон ильбо", в концлагерь также отправлена Шин Хе Ён, давняя личная переводчица Ким Чен Ына. Ее обвинили в том, что она "запятнала репутацию лидера КНДР", допустив неверные трактовки и ошибки в переводе заявлений Дональда Трампа и ответов Ким Чен Ына. Как пишет издание, ссылаясь на неизвестные "дипломатические источники", Шин Хе Ён, например, почему-то не перевела новое предложение Ким Чен Ына в тот момент, когда Трамп резко решил прервать беседу, заявив "сделка не заключена", и покидал зал переговоров.

Как указывает крупнейшее информационное агентство Южной Кореи "Йёнхап", проверить подлинность всей подобной информации, приходящей из КНДР обычно либо через южнокорейские спецслужбы, либо через южнокорейских, китайских и японских журналистов, совершенно невозможно – из-за того, что Северная Корея остается самым закрытым государством в мире, где шаг каждого человека окутан завесой мрачной секретности. Одни сообщения о зверских казнях чиновников и родственников правящей семьи Кимов, расправах над целыми семейными кланами и массовых репрессиях в Трудовой партии Кореи оказываются абсолютной выдумкой, но многие впоследствии подтверждаются. "Когда речь заходит о Северной Корее, мы слишком охотно поддаемся самым ужасным и мрачным сенсациям, даже если и сами в них по-настоящему не верим", – пишут на эту же тему авторы статей в ВВС и Washington Post.

По подсчетам агентства "Йёнхап", с 29 декабря 2011 года, когда Ким Чен Ын стал высшим руководителем КНДР, а потом последовательно председателем Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 годами), председателем Центральной военной комиссии и верховным главнокомандующим Корейской народной армии, по его приказам в общей сложности были казнены не менее 100 самых высокопоставленных военных и гражданских чиновников. Уже в 2012 году южнокорейские журналисты заявили, что Ким, по примеру своего отца, чтобы укрепиться во власти, начал правление с массовых чисток среди генералитета, однако эта информация так и не подтвердилась.

Потом, в августе 2013 года, южнокорейские, японские, китайские и западные СМИ долго поочередно перепечатывали новость о казни бывшей любовницы диктатора Хён Сон Воль, в то время солистки сверхпопулярной девичьей северокорейской поп-группы "Моранбон". В этом коллективе, похожем на большой ВИА советских времен, играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют лишь отобранные, по слухам, лично самим Ким Чен Ыном очень красивые девушки, одного роста и с одинаковыми фигурами и нежными яркими голосами.

Хён Сон Воль вроде бы расстреляли, вместе с частью подруг, "за неподобающее поведение", а именно – за распространение порнографии и чтение запрещенной в Северной Корее Библии (сколь странно ни звучит подобное сочетание). Когда диктатор решил жениться на своей нынешней супруге Ли Соль Чжу, он, как утверждали южнокорейские журналисты, таким образом "обрубил концы". Но Хён Сон Воль потом оказалась живой и здоровой, она и сегодня выступает с концертами, в том числе и за границей, и на многих официальных торжественных мероприятиях в самой КНДР.

13 мая 2015 года южнокорейская разведка сообщила, что несколькими днями ранее в Пхеньяне на военном полигоне, в присутствии сотен зрителей, из советской крупнокалиберной зенитной установки ЗПУ-4 был расстрелян Хён Ён Чхоль, министр Народных Вооружённых Сил, бывший начальник Генерального штаба Корейской народной армии. Позднее СМИ Южной Кореи сообщали о других датах и обстоятельствах его казни, опираясь на информацию из неназванных источников. Причем в некоторых изданиях появились подробности, согласно которым Хён был приговорен к такой смерти за то, что просто заснул во время заседания с участием Ким Чен Ына. В последующие годы государственное телевидение КНДР показывало записи выступлений якобы казненного министра после предполагаемой даты смерти. Жив он, или мертв – так с тех пор и не выяснилось.

О каких казнях в КНДР за время правления Ким Чен Ына миру известно более-менее достоверно?

Уже упомянутый дядя диктатора Чан Сон Тхэк в 2013 году был обвинен в коррупции и разгульном образе жизни. По официальной версии, представленной Пхеньяном, он желал захватить высшую власть в государстве, для этого "создав подпольную группу реакционных элементов с целью ликвидации социалистической системы". Самое примечательное в этой истории – то, что ряд СМИ немедленно написали, что Чан Сон Тхэка и еще пятерых его приближенных лично Ким Чен Ын якобы приказал, раздев догола, бросить в клетку к 120 голодным бойцовым псам. Однако потом, в январе 2014 года, от бежавшего северокорейского дипломата выяснилось, что история является выдумкой – своего дядю Ким Чен Ын приказал расстрелять "обычным образом". Впрочем, многие южнокорейские издания потом, ссылаясь на "разные анонимные источники в Северной Корее", продолжали приводить леденящие душу подробности расправы над всей семьей Чан Сон Тхэка – все его родственники, включая меленьких детей, якобы были расстреляны перед своими домами на глазах у соседей.

В апреле 2014 года был казнен министр общественной безопасности О Сон Хон, которого Ким Чен Ын обвинил в предательстве и шпионаже в пользу США. Южнокорейские газеты писали, что северокорейский диктатор назвал О Сон Хона своим личным врагом и приказал сжечь его живьем, на глазах у свидетелей, из тяжелого танкового огнемета.

В начале мая 2014 года, также по информации от перебежчиков из КНДР, в Пхеньяне была отравлена Ким Гён Хи – жена Чан Сон Тхэка, младшая дочь Ким Ир Сена и родная тетя Ким Чен Ына, генерал армии и член Политбюро ЦК Трудовой партии, осмелившаяся критиковать диктатора в своем ближнем кругу. Когда Ким Чен Ын только учился руководить государством, реальная власть в Северной Корее, как пишет кореевед Андрей Ланьков, долго принадлежала неофициальному "регентскому совету", который возглавляли именно Чан Сон Тхэк и его жена. Интересно, что когда в 2010 в Пхеньяне был открыт первый ресторан фаст-фуда, он принадлежал лично тете диктатора. Поскольку гамбургеры считаются в КНДР "вредной едой американских империалистов", гамбургеры в этом ресторане называли якобы старинным корейским блюдом "фарш и хлеб". В северокорейской пропаганде Ким Гён Хи сегодня не упоминается вообще, а ресторан закрыт.