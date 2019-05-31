Активистку Яну Антонову ограничили в ознакомлении уголовного дела

Следственный комитет ограничил ознакомление с материалами дела бывшего координатора "Открытой России" в Краснодаре Яну Антонову. Её обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Уголовное дело передано в прокуратуру, сообщила активистка корреспонденту Радио Свобода.

Уголовное дело об участии в нежелательной организации на Яну Антонову завели в начале апреля после обыска в её квартире, во время которого у активистки забрали телефон и не дали вызвать адвоката.

​Ранее на бывшего координатора "Открытой России" уже дважды заводили дела о нежелательных организациях. Одно из них – из-за ролика о нехватке школ в регионе. Также Антонова участвовала в пикете в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.

Власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) в 2017 году. Генпрокуратура России тогда заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения.

В конце марта движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследований. 26 марта в Министерство юстиции России были поданы документы на регистрацию "Открытой России" в качестве общественной организации.