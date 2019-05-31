Минюст зарегистрировал партию с названием "Россия будущего"

Министерство юстиции России зарегистрировало политическую партию "Россия будущего". Это название получила бывшая "Партия свободных граждан". Возглавлявший её Александр Зорин теперь значится председателем федерального совета новой партии.

Ранее Минюст отказался регистрировать политическую партию оппозиционера Алексея Навального с названием "Россия будущего". Политик подавал документы в середине мая. Причиной отказа стало то, что партия с таким названием уже существует. Однако на момент отказа, данных о соответствующей партии на сайте ведомства не было, а "Партия свободных граждан" о смене названия не сообщала.

Алексей Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.