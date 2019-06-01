Элтон Джон и создатели "Рокетмена" осудили цензуру фильма в России

Элтон Джон и создатели биографического художественного фильма о нём "Рокетмен" осудили решение российского дистрибьютора фильма об удалении из него сцен с однополым сексом, наркотиками и мужскими поцелуями.
"Мы со всей решительности осуждаем решение прокатчиков прогнуться перед местным законодательством и осуществить цензуру фильма "Рокетмен" на российском рынке" - говорится в заявлении. В нём подчёркивается "смелость" компании Paramount Pictures, которая финансировала съемки фильма, который стал "подлинным отражением" биографии Элтона Джона. То, что из фильма в России были вырезаны некоторые сцены, лишило зрителей возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман, стало "печальным отражением того, что мир, в котором мы живём, по-прежнему разделён и что он может столь жестоким образом отказываться принимать любовь между двумя людьми".
Представитель компании Central Partnership. которая занимается прокатом фильма в России, ранее заявил агентству ТАСС, что ряд сцен был вырезан из фильма, чтобы "соответствовать законодательству Российской Федерации". Что именно имеется в виду, он не пояснил. По всей видимости, речь идёт о законе о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. Однако фильм "Рокетмен" имеет в России прокатный рейтинг 18+, что означает, что несовершеннолетних на него допускать не должны.
Американо-британский фильм "Рокетмен", рассказывающий о юности Элтона Джона и первых серьёзных прорывах в его карьере, выходит в российский прокат 6 июня. Музыкант настаивал на том, чтобы из него ничего не вырезали, писала газета The Guardian.
- Это не первый случай, когда иностранные фильмы подвергаются в России цензуре или сталкиваются со сложностями в прокате из-за присутствия в них персонажей-геев.
- В русском переводе фильма "Мстители: Финал", который в апреле вышел на экраны, скрыли ориентацию первого открытого гея в киновселенной Marvel. В дубляже, в котором фильм шёл в российских кинотеатрах, убрали упоминание одного из персонажей о свидании с мужчиной и изменили диалоги с намёком на их близость.
- В 2017 году Министерство культуры России присвоило возрастной рейтинг "16+" экранизации диснеевской "Красавицы и Чудовища", перед этим проверив картину на предмет наличия пропаганды гомосексуализма. В фильме персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney.
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