В Чите ищут автора "абсолютно оскорбительной" надписи о Путине

В Забайкальском крае полицейские начали розыск автора граффити о президенте Владимире Путине, сообщило агентство "Чита.Ру" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.



"Поступило заявление о нанесении надписи. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые оставили надпись", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Надпись на асфальте, в которой упоминается Путин, появилась на асфальте в центре Читы 31 мая, пишет Сибирь.Реалии. Как уточняет Чита.ру, "в фамилию президента, выведенную на асфальте чёрной краской, добавлен символ #. С ней соседствует слово, обычно характеризующее человека, осуждённого по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража»".

Закон об ответственности за оскорбление власти и государственных символов в интернете был принят в конце марта. Нарушителям грозят до 100 тысяч рублей штрафа или административный арест сроком до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, а также депутаты Госдумы Людмила Бокова и Дмитрий Вяткин.

С момента вступления закона в силу несколько человек уже подверглись административным наказаниям. Наиболее известным стал случай жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева, который назвал в соцсети Путина "Сказочным <...>".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал фразу "Путин – вор" абсолютно оскорбительной.