Свидетели по делу "Сети" заявили о подделке протоколов их допросов

Свидетели по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть" рассказали о подделке протоколов их допросов.

Алёна Машенцева и Евгений Смагин являются знакомыми одного из главных обвиняемых по делу - Дмитрия Пчелинцева. Машенцеву полицейские допрашивали осенью 2018-го года. Однако на прошлой неделе, когда в ходе судебного заседания сторона обвинения зачитала протокол её допроса, свидетель не узнала свою речь. Машенцева утверждает, что большая часть зачитанных слов – не её.

То же самое утверждает и Смагин. В протоколе его допроса говорится, что он обсуждал с Пчелинцевым политику, однако Смагин записанное в протоколе не подтвердил. По словам свидетеля, никаких политических идей Пчелинцев ему не внушал. Кроме того, одна из книг, которую оставил обвиняемый Смагину и которую потом изъяли сотрудники ФСБ, была заменена в протоколе на другую. Её, по словам свидетеля, в реальности не было.