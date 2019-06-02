Свидетели по делу "Сети" заявили о подделке протоколов их допросов

Свидетели по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть" рассказали о подделке протоколов их допросов.
Алёна Машенцева и Евгений Смагин являются знакомыми одного из главных обвиняемых по делу - Дмитрия Пчелинцева. Машенцеву полицейские допрашивали осенью 2018-го года. Однако на прошлой неделе, когда в ходе судебного заседания сторона обвинения зачитала протокол её допроса, свидетель не узнала свою речь. Машенцева утверждает, что большая часть зачитанных слов – не её.
То же самое утверждает и Смагин. В протоколе его допроса говорится, что он обсуждал с Пчелинцевым политику, однако Смагин записанное в протоколе не подтвердил. По словам свидетеля, никаких политических идей Пчелинцев ему не внушал. Кроме того, одна из книг, которую оставил обвиняемый Смагину и которую потом изъяли сотрудники ФСБ, была заменена в протоколе на другую. Её, по словам свидетеля, в реальности не было.
- В 2017 и 2018 году в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж". Трое из них обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев – сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения признательных показаний. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
- Судебный процесс над обвиняемыми по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. Согласно обвинительному заключению, у Дмитрия Пчелинцева в 2015 году появилась идея создать глубоко законспирированное сообщество анархистов, которое ставило бы целью свержение власти в России. В результате, как утверждается, было создано сообщество "Сеть", участники которого, по версии следствия, использовали позывные вместо имён, закупали оружие и занимались тренировками по стрельбе. Ячейки "Сети" якобы были созданы в Петербурге, Москве и Минске. После оглашения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что не признают своей вины по обвинениям, связанным с террористической деятельностью. Двое подсудимых, Иванкин и Кульков, частично признали вину по статье о сбыте наркотиков - это обвинение предъявлено только им.
- В январе Московский окружной военный суд приговорил одного из обвиняемых по делу сообщества "Сеть", Игоря Шишкина, к 3,5 годам колонии. Ранее Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
- Правозащитники неоднократно заявляли о необходимости расследовать утверждения обвиняемых о пытках. В правозащитном центре "Мемориал" дело "Сети" признали политически мотивированным.