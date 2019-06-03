Ким Чен Ын был на концерте с якобы отправленным на каторгу чиновником

Высокопоставленный северокорейский чиновник, о котором ранее сообщалось, что он был отправлен на каторжные работы в лагерь для политзаключенных, впервые после нескольких месяцев отсутствия появился на публике. Об этом сообщает Reuters. Ким Ён Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жён офицеров Корейской народной армии. Фотографии с мероприятия опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее южнокорейское издание "Чосон ильбо" сообщило, что главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения, Ким Ён Чхоля, отправили в лагерь "на перевоспитание" за провал саммита США-КНДР в Ханое. По информации южнокорейской газеты, спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел Северной Кореи якобы были казнены.

Независимых подтверждений этой информации нет. Министерство объединения Республики Корея не смогло подтвердить или опровергнуть сообщение "Чолсон ильбо". Госсекретарь США Майк Помпео на вопрос, общался ли он с Ким Ён Чхолем в последнее время, заявил, что не намерен разглашать подробности переговоров.



Поводом для слухов о репрессиях стал тот факт, что последние два месяца северокорейские издания ни разу не размещали фотографий этих чиновников, а Ким Ён Чхол, например, не приехал во Владивосток в конце апреля, когда Ким Чен Ын встречался с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РБК..

В конце февраля в Ханое состоялся второй саммит КНДР и США. На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.

Трамп, несмотря на неудачу саммита в Ханое, продолжает утверждать, что у него хорошие личные отношения с Кимом, и выражает уверенность, что лидерам удастся договориться. В мае Ким Чен Ын заявлял о готовности провести третий саммит с президентом США.