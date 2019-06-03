WSJ: Россия отозвала большинство военных советников из Венесуэлы

Россия отзывает из Венесуэлы военных специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военослужащихи обеспечением контрактов на поставку российского оружия. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков.



Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и неуверенностью в том, что режим Мадуро сможет устоять под давлением США и оппозиции внутри страны.

По словам источника газеты, близкого к правительству России, в госкорпорации "Ростех" взвесили все за и против и пришли к выводу, что режим Мадуро не сможет расплатиться по предыдущим поставкам из-за сложной экономической ситуации, и, что"сражение проиграно". Отсюда, например, решение не строить в Венесуэле предприятие по производству автоматов Калашникова.

В марте в Венесуэлу прибыли около 100 российских военных. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве, а о создании российской базы речь не идёт.

В США, однако, этот шаг Москвы резко осудили. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "интервенцией" и "очевидной провокацией" переброску в Венесуэлу российских военных.

Россия обвиняет США в стремлении устроить в Венесуэле переворот и свергнуть Мадуро. США признают легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция.

При бывшем президенте Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.



