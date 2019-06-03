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WSJ: Россия отозвала большинство военных советников из Венесуэлы

Самолёт Ил-62 Министерства обороны России в аэропорту Каракаса

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Россия отзывает из Венесуэлы военных специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военослужащихи обеспечением контрактов на поставку российского оружия. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков.

Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и неуверенностью в том, что режим Мадуро сможет устоять под давлением США и оппозиции внутри страны.

По словам источника газеты, близкого к правительству России, в госкорпорации "Ростех" взвесили все за и против и пришли к выводу, что режим Мадуро не сможет расплатиться по предыдущим поставкам из-за сложной экономической ситуации, и, что"сражение проиграно". Отсюда, например, решение не строить в Венесуэле предприятие по производству автоматов Калашникова.

В марте в Венесуэлу прибыли около 100 российских военных. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве, а о создании российской базы речь не идёт.

В США, однако, этот шаг Москвы резко осудили. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "интервенцией" и "очевидной провокацией" переброску в Венесуэлу российских военных.

  • Россия обвиняет США в стремлении устроить в Венесуэле переворот и свергнуть Мадуро. США признают легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
  • Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция.
  • При бывшем президенте Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.


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