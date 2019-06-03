Юлию Савиновских, которую лишили детей, в Испании признали мужчиной

Россиянку Юлию Савиновских, лишенную приемных детей после удаления груди, в Испании признали мужчиной и разрешили сделать операцию по смене пола. Об этом Савиновских рассказала телеканалу "Настоящее время".

Теперь Савиновских - транссексуал по имени Фрэнсис. Он живет в городе Жирона в съемной квартире вместе с тремя своими детьми. Проживание и медицинские услуги им оплачивает государственный фонд. Кроме того, они получают пособие в размере 400 евро в месяц. По словам Савиновских, в месяц они получают около 600 евро. Сейчас Фрэнсис бесплатно учит испанский язык и в будущем хочет получить разрешение на работу парикмахером в Испании. Муж Савиновских пока остался в Екатеринбурге.

История Юлии Савиновских получила широкую огласку после того, как ку неё забрали двух приёмных детей в конце августа 2017 года. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном Министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

В знак протеста Савиновских объявляла голодовку. В декабре 2018 года стало известно, что она покинула Россию. В марте 2019 года она подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).