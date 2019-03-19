Юлия Савиновских, у которой отобрали детей, пожаловалась в ЕСПЧ

Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди российские органы опеки отобрали двух приёмных детей, подала жалобу в Еровпейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом изданию "Медуза" рассказал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева.

В жалобе указывается, что действия российских властей в отношении Савиновских нарушают статьи о праве на уважение частной и семейной жизни и запрете на дискриминацию Европейской конвенции по правам человека.

​У Юлии Савиновских забрали детей в конце августа 2017 года. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

Савиновских объявляла голодовку в знак протеста против изъятия двух ее приемных детей. В декабре 2018 года стало известно, что она покинула Россию.