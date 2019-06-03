Суд в Москве отклонил иск предпринимателя Владислава Клюшина к изданию "Проект", написавшему о его возможной связи с телеграм-каналом "Незыгарь". Об этом сообщает само издание.

Клюшин просил суд обязать журналистов удалить фрагмент расследования о телеграм-каналах, в которой упоминается канал, опровергнуть информацию про него и выплатить ему компенсацию. В тексте утверждается, что многие люди в Кремле убеждены, что бизнесмен — “держатель” “Незыгаря”. Представлявшая издание юрист Галина Арапова заявила, что истец пытался оспаривать сведения о решениях других людей.

Клюшин — владелец системы мониторинга СМИ "Катюша", которой пользуются министерство обороны и администрация президента России. Он утверждал в иске, что информация о его причастности к "Незыгарю" изобличает его как ненадежного делового партнера и человека, не умеющего хранить конфиденциальную информацию.