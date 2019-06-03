Маршал Победы или "браконьер русского народа"?

Протестующие против политического курса мэра Харькова Геннадия Кернеса уничтожили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. В процессе декоммунизации Украины такие памятники героям Второй мировой войны, даже коммунистам, должны были сохраняться. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Харькова обещает появление Проспекта Жукова, а в России режиссируется волна возмущения, в сетях же спорят об исторической роли Маршала Победы, которого писатель Виктор Астафьев, за безразличие к солдатским потерям, назвал: "браконьер русского народа" и размышлял о том, "кто до Жукова доберется".

До чего дошла декоммунизация? Как быть с двойственным характером освобождения от нацизма во Второй мировой войн? Роль маршалов эпохи Сталина и политику памяти в России и Украине обсуждают историки Борис Соколов, Алексей Исаев, публицист Виталий Портников. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 3 июня в 19:05.