В Харькове возбудили уголовные дела после сноса памятника Жукову

В Харькове полиция завела два уголовных дела по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа после того, как группа украинских националистов снесла памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Снос сопровождался столкновениями с полицией, в ходе которых неизвестные распылили слезоточивый газ — трое полицейских получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Накануне несколько десятков активистов украинских националистических организаций, в том числе "Национального корпуса" и признанного в России экстремистским и запрещённого "Правого сектора" собрались возле памятника Жукову, чтобы выразить протест против съезда партии "Доверяй делам". Украинские националисты утверждают, что участие этой партии в предстоящих выборах в Верховную раду — попытка реванша представителей бывшей Партии регионов, лишившейся власти после протестов на Майдане в 2014 году.

В руководстве партии — мэры крупных городов: Харькова – Геннадий Кернес и Одессы — Геннадий Труханов. Во время Майдана они поддерживали его противников, однако впоследствии выступили в поддержку территориальной целостности Украины.В ходе акции украинские националисты решили снести памятник Жукову. Они утверждали, что действуют в рамках, принятого на Украине закона о декоммунизации.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что памятник Жукову будет восстановлен.9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении имени маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.

Памятники Жукову и другим советским военачальникам формально не подпали под закон о декоммунизации, поэтому не были демонтированы властями, однако украинские националисты неоднократно требовали их устранения.