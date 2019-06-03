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Деньги на Свободе

Пожертвовать ради роста. Почему правительство недовольно россиянами

Чем или кем пожертвовать ради экономического подъема и как туго нам предстоит затягивать пояса? В новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономический публицист Максим Блант спорит с экономическим блоком правительства и рассказывает про варианты защиты от кризиса.

Последняя неделя мая выдалась насыщенной. И новости по большей части не слишком радостные. Торговая война набирает обороты. Нефть на опасениях, что мировая экономика замедлится, рухнула, потеряв за пару дней 10 долларов.

Еще месяц-полтора назад можно было рассуждать о событиях, которые могут спровоцировать кризис. Теперь ситуация другая. Теперь нам должно очень сильно повезти, чтобы нынешний застой продлился еще год.

Полная видеоверсия программы:

​Предотвращать кризисы и выводить страну из застоя по идее должен экономический блок. А непосредственно отвечает за рост министр экономики Максим Орешкин. Его как раз пригласили на Столыпинский форум рассказать, как жить дальше. А он заговорил про Китай, имея в виду, понятное дело, Россию. Чтобы не пересказывать это выдающееся выступление, имеет смысл привести из него несколько отрывков.

Максим Орешкин о Китае
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Максим Орешкин о Китае

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Пока ничего неожиданного. Капитан Очевидность. Мы этот источник окончательно вычерпали еще полвека назад. Надеюсь, властям не придет в голову светлая мысль загнать две трети населения в колхозы и коммуны, а потом повторить индустриализацию. Но это только начало, слушаем дальше.

Максим Орешкин об экономическом росте
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Максим Орешкин об экономическом росте

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А это уже настоящее открытие. Потрясение основ, так сказать. Мы-то по наивности думали, что экономический рост – штука приятная, поскольку обычно сопровождается он обычно ростом уровня жизни и реальных располагаемых доходов. И опыт жизни в России с 2000 по 2007 год это только подтверждает. А оказывается, все обстоит ровно наоборот. Для того чтобы министр мог поиграть в экономику, нам всем надо испытать много боли. Вот только никакой Нобелевской премии Максиму Орешкину за его фундаментальное открытие не светит. Поскольку практика – ни российская, ни китайская – это открытие не подтверждает.

Россия в "тучные годы" тоже росла не только и даже не столько за счет роста нефтяных цен

Рост благосостояния не только сопровождает экономический рост, в том числе и в Китае, но и является одним из его основных факторов. Эту формулу применил еще Генри Форд больше ста лет назад, когда начал платить своим рабочим высокую зарплату, чтобы они могли покупать автомобили, выходившие с конвейера его завода. И китайская Компартия еще десять лет назад приняла стратегическое решение о развитии внутреннего платежеспособного спроса. Именно тогда социальные и пенсионные программы начали активно развиваться. Китайцы потребляют все больше китайских товаров, и за последние десять лет из всемирного сборочного цеха, эксплуатирующего дешевый труд, Китай превратился в одного из мировых технологических лидеров.

Россия в "тучные годы" тоже росла не только и даже не столько за счет роста нефтяных цен. Именно тогда бурно развивались услуги и розничная торговля. Все ведущие автоконцерны мира открыли тут сборочные предприятия и подписали соглашения о росте локализации производства в России. То же с производителями бытовой техники. Тогда же появились и мобильные операторы, и ведущие российские интернет-компании. И именно эти процессы, а вовсе не цены на нефть послужили причиной того, что Россия вошла в число наиболее перспективных стран XXI века – БРИКС.

Модель роста, опиравшаяся на внутренний платежеспособный спрос, была объявлена вредной

Но десять лет назад у нас, как и в Китае, "генеральная линия" сделала резкий поворот, правда, ровно в противоположном направлении. Правительственным теоретикам не понравилось, что россияне тратят растущие доходы не только на продукцию российского производителя, но и на импорт. Модель роста, опиравшаяся на внутренний платежеспособный спрос, была объявлена вредной. И правительство под чутким руководством Минэкономики ринулось в инвестиции. Результаты, которых за десять лет удалось добиться двум странам БРИКС – России и Китаю, – лучшее свидетельство того, чей поворот был сделан в правильную сторону.

И уж совсем зря заговорил министр Орешкин о пенсиях. Как раз в конце прошлой недели Счетная палата подсчитала, что у российского пенсионера после всех обязательных платежей остается на пропитание 200 рублей в день. Возникает вопрос, чем еще пенсионеры должны пожертвовать, чтобы министру досталась слава человека, победившего застой? Сколько ему еще от них нужно – 10 рублей? 20? 50? Да и как он собирается застой побеждать? Слушаем дальше.

Максим Орешкин о директивном кредитовании
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Максим Орешкин о директивном кредитовании

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Еще один пример из славного советского прошлого. Если кто не понял, директивное кредитование – это когда часть зарплаты вам выдают не деньгами, а облигациями государственного выигрышного или целевого займа. Мне бабушка такие показывала. Погасить их можно было лет через десять, но сначала нужно было дожить.

Максим Орешкин о потребительском кредитовании
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Максим Орешкин о потребительском кредитовании

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Вот оно, главное, что мешает министру в его нелегкой работе на славу родины. С населением ему не повезло. Несознательное оно у нас – только бы брюхо набить. Отъели полтора процента ВВП у строителей и капитанов бизнеса, оставили на голодном пайке "Газпром" с "Роснефтью". Дальше слушать Орешкина неинтересно. Он рассуждает о госинвестициях в перспективные направления, которые выстрелят лет через десять. Ну вроде нанотехнологий. Или нового увлечения российского президента – искусственного интеллекта. Который, по словам Путина, сделает лидера в этой области ни много ни мало властелином мира.

У нас же после отставки того правительства разные ведомства отвечают за разное

Трагедия Максима Орешкина в том, что родился он поздновато. Ему бы лет на сто пораньше, и во времена индустриализации цены бы человеку не было. Расстреляли бы, конечно, как троцкиста, но до этого прожил бы человек яркую насыщенную жизнь. Цитировал бы Маяковского "Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут", строил бы тракторные заводы для производства танков…

Впрочем, он и сейчас мог бы что-то сделать, если бы правительство сумело договориться хоть до какой-то последовательной концепции и попыталось ее реализовать. Ну, как Кудрин с Грефом в свое время договорились и глава ЦБ Сергей Игнатьев их поддержал. У нас же после отставки того правительства разные ведомства отвечают за разное. Минэкономики – за рост, ЦБ – за инфляцию, Минфин – за наполняемость копилки. Минтруд – за пенсии и социальную политику. И у каждого свои представления о прекрасном, да и по шапке никому получать не хочется.

Генеральная линия меняется раз в неделю

Так что каждый на своем участке проводит ту политику, которую считает правильной. По идее, рулить этим хаосом и определять генеральную линию должен премьер. Но наш премьер… Хороший, наверное, человек. Вот и птиц любит. Но экономическая политика при нем – это попытка задействовать прямо противоречащие друг другу механизмы и стимулы. А генеральная линия меняется раз в неделю и зависит от того, кто на неделе первым просочился в кремлевский кабинет.

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