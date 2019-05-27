Бесконечная реформа. Что не так с пенсионными проектами властей

На Радио Свобода в прямом эфире вышел новый проект Русской службы: экономический публицист Максим Блант представил программу "Деньги на Свободе". Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Что и кто им угрожает? Как не потерять, а в идеале ещё и заработать?​

Сегодня поговорим о наших стыде и боли. О наших несбывшихся надеждах и обманутых ожиданиях. Речь, понятное дело, о российской пенсионной системе.

И не нужно говорить, что не было никаких надежд и ожиданий. Были, и еще какие! Вспомните, как нам в 2000 году сказали, что вводятся индивидуальные накопительные счета. Что пенсионеров мы по-прежнему будем обеспечивать пенсией, но начнем постепенно переходить к системе, в которой получаешь то, что заработал. И пенсия тех, кому тогда было 25-30 лет, в основном будет состоять именно из накопительной части. Да еще и дали возможность доверить управление своими накоплениями частным управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам.

Полная видеоверсия программы:

​А потом Пенсионный фонд начал рассылать "письма счастья". И потратил на рассылку едва ли не больше, чем перевел на накопительные счета. Но это действительно было счастье. Едва ли не самым распространенным приложением среди тех, у кого был интернет, стали пенсионные калькуляторы. Люди проверяли и перепроверяли, какую пенсию уже заработали. Высчитывали, сколько будут получать при разной среднегодовой доходности. Многие начали искать работу с "белой" зарплатой.

И как мы огорчались, когда правительство отказалось от поэтапного повышения накопительной доли и сокращения страховой!

А потом, без объявления войны – война началась позже – в декабре 2013-го правительство приняло решение о заморозке в 2014 году пенсионных накоплений. А когда война была уже в разгаре, в том же 2014 году, граждане забеспокоились. Начали вопросы неприятные задавать.

Граждане оторопели от такой откровенности. А через пару-тройку дней пуще прежнего заволновались

Когда, дескать, вернете то, что заморозили? И министр финансов Антон Силуанов на голубом глазу ответил: "Никогда!". Все на Крым с Севастополем потратили. Ладно бы еще ответил что-то вроде "может быть когда-нибудь". Так ведь нет. Так всю правду и вывалил. Граждане поначалу несколько оторопели от такой откровенности. А через пару-тройку дней пуще прежнего заволновались. Уже не с вопросами, а с требованиями приставать начали. Верните, дескать, наши деньги. Ну или хотя бы пообещайте вернуть, когда будут. Мы же не звери, все понимаем.

И тут вышел еще один министр. И не какой-нибудь, а министр труда и социальной защиты Максим Топилин. И с большевистской прямотой сказал, как отрезал – деньги никакие не ваши, а вовсе даже государственные. И государство со своими деньгами что хочет, то и делает.

А поскольку то были времена высокого патриотического накала, спорить с министром никто уже не стал. Ни тогда, ни после. Хотя разморозки отчислений в негосударственные пенсионные фонды так до сих пор не произошло. Вместо этого деньги заменили какими-то непонятными баллами. Копить теперь надо их. А правительство потом их оценит. Да-да, как захочет, так и оценит. Его же баллы – все логично. В качестве вишенки на торте еще и пенсионный возраст повысили. На том, казалось бы, всем и успокоиться, но нет.

Преобразование ПФР в ППК – ее идея. И не то, чтобы совсем свежая. Она была революционной в 2017 году

На днях Министерство труда внесло в правительство предложение преобразовать Пенсионный фонд России в публично-правовую компанию (ППК). А заодно слить его с другими внебюджетными фондами – обязательного медицинского страхования и социального страхования. Министерство, к слову возглавляет все тот же Максим Топилин. А вот непосредственным начальником у него работает Татьяна Голикова. Преобразование ПФР в ППК – ее идея. И не то, чтобы совсем свежая. Она была революционной в 2017 году, когда Голикова, будучи главой Счетной палаты России, высказала ее на Гайдаровском форуме.

При этом она сделала многочисленные реверансы в адрес налоговой службы. Вы, дескать, и собирать по-прежнему будете, и администрировать. И вообще для вас все будет по-прежнему, только еще лучше.

Евгений Гонтмахер о пенсионной реформе:

Итак, реформа Пенсионного фонда имеет смысл только при соблюдении нескольких условий. Первое – фонд после изменения своего правового статуса должен перестать быть придатком бюджета. Который приходится дотировать (а дотации никуда и не денутся). Но так приятно администрировать. Собирать взносы, потом когда-нибудь их в ПФР перечислять. А если какую-то экстренную дыру надо заткнуть, то с перечислением и подождать недельку-другую можно.

Все это абсолютно ничего не стоит, если деньги на счетах граждан останутся собственностью государства

Предполагаемое участие в управлении публичной компанией профсоюзов и работодателей – тоже обнадеживающая для нас и неприятная для налоговиков идея. Профсоюзы-то ладно, знаем мы, какие у нас независимые профсоюзы. А вот работодатели, которые, собственно и перечисляют в Пенсионный фонд как в черную дыру взносы за своих работников, будут действительно спрашивать за каждую копейку.

Но все это абсолютно ничего не стоит, если деньги на счетах граждан останутся собственностью государства. Если смена организационно-правовой формы пенсионного фонда приведет к тому, что пенсионные накопления будут принадлежать людям, это многое изменит.

Пенсионные накопления, которые не сгорают со смертью того, кому они принадлежат, а достаются наследникам – это уже что-то. Только на таком фундаменте можно пытаться реанимировать накопительную систему и внедрять индивидуальный пенсионный капитал. О чем уже давно мечтают Центральный Банк.

Тех, кто о себе позаботиться не сумел, будут кормить, но не слишком обильно и разнообразно

Правда, с российским государством никакие гарантии достаточными не являются. И каких бы законов сегодня ни напринимали депутаты, нет никаких гарантий того, что лет через пять или десять не выйдет опять какой-нибудь министр, не разведет картинно руками и не скажет "А мы все потратили, нам нужнее было".

Вообще я представляю, как мы все уже надоели представителям власти со своими пенсионными глупостями. Иногда по лицу так и виден проглатываемый ответ: "Ты сначала доживи до этой пенсии, а там и поговорим". У них-то, кстати, по поводу собственного дожития сомнений никаких.

Так или иначе, идеальная схема в головах чиновников выглядит просто: граждане сами должны позаботиться о собственной старости. А государство возьмет на себя минимальную заботу о сирых и убогих. Тех, кто о себе позаботиться не сумел, будут кормить, но не слишком обильно и разнообразно. Так, чтобы только с голода не умерли.

Наступив на грабли собственной жадности с конфискацией пенсионных накоплений, чиновники отбросили осуществление своей мечты лет на 20.

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