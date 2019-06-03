Не менее 13 человек погибли при разгоне сидячей забастовки в Судане

В столице Судана Хартуме во время разгона сидячей забастовки погибли не менее 13 человек, более 200 были ранены, сообщает Associated Press со ссылкой на свидетелей разгона и лидеров протеста.

В понедельник силы безопасности открыли огонь по протестующим на площади у штаба армейского командования. Демонстранты требовали передачи власти гражданскому правительству.

По словам очевидцев, к протестующим применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ, были слышны взрывы. Военные также перекрыли все дороги к лагерю.

Суданская армия заявила, что не разгоняла забастовку силой, сообщает Sky News. В Переходном военном совете это назвали вынужденными мерами после того, как на площадь из расположенного близости района проникла группа нарушителей, что угрожало безопасности граждан. Лидеры протестов сообщили о прекращении всех контактов с военным советом и призвали к всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению.

​Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек. Военные и представители оппозиции в течение нескольких недель вели переговоры о том, кто должен управлять в переходный период после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года.

Они достигли принципиального согласия о создании военно-гражданского переходного правительства, которое должно привести страну к свободным выборам. По данным The Guardian, оппозиция настаивает на 8 из 15 мест в переходном совете, военные же хотят сохранить большинство в нём за собой.