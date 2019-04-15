В Судане продолжаются протесты - с новыми требованиями

В Судане организаторы массовых протестов призвали своих сторонников к "мобилизации" из-за попытки военных разогнать сидячую забастовку возле здания министерства обороны в столице страны Хартуме. Тысячи людей разбили там лагерь с требованием быстрого перехода к гражданскому правительству после того, как на прошлой неделе Омар аль-Башир был свергнут военными с поста президента. По словам очевидцев, военные автомобили окружили район с намерением убрать баррикады, возведённые протестующими.

Накануне организаторы манифестаций представили военным список своих требований, в их числе суд над всеми бывшими видными представителями режима.

В минувшие выходные не менее 13 человек были убиты во время вооруженного нападения на протестующих в провинции Южный Дарфур. По данным Центрального комитета суданских врачей, за прошедшую неделю не менее 35 человек погибли в столкновениях с силами безопасности, которые неоднократно пытались разогнать сидячую забастовку.

В воскресенье 15 апреля глава Военного совета Абдель-Фаттах аль-Бурхан объявил о демонтаже всего, что связано с режимом бывшего президента. Он отметил, что в стране будет сформировано согласованное гражданское правительство, а переходный период продлится два года. Также он сообщил, что задержанные во время демонстраций в стране будут освобождены, и пообещал привлечь к суду всех причастных к убийству демонстрантов. Он также объявил об отмене ранее введенных в Судане комендантского часа чрезвычайного положения.

Ранее Военный совет заявлял, что представители правившей прежде партии "Национальный конгресс" не будут участвовать в формировании будущего правительства. Кроме того, Центральный банк Судана объявил о заморозке всех счетов канцелярии президента и обеих палат парламента.

В понедельник генерал Хашим Абдель Мутталиб занял пост председателя объединенного комитета начальников штабов страны. Кроме того, осуществлены перестановки в спецслужбах: новым главой Службы безопасности и разведки назначен Абу Бакр Мустафа. Бывший глава службы накануне подал в отставку.