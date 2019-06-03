Центр "Э" наградил священника, выступавшего против "Тангейзера"

В Новосибирске начальник местного Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") наградил священника, выступавшего против постановки оперы "Тангейзер" и Монстрации. Протоиерею Александру Новопашину вручили медаль "За противодействие экстремизму", сообщает пресс-служба Новосибирской епархии.

Священник также получил юбилейную медалью в честь десятилетия организации службы по противодействию экстремизму МВД России. На вручении Новопашин рассказал об опыте противодействия деструктивным сектам и формах профилактики экстремизма.

​В 2015 году Новопашин призывал прихожан выйти на массовую акцию в Новосибирске с требованием запретить постановку "Тангейзер". Он провёл "молитвенное стояние" против спектакля. Проходящие ежегодно в Новосибирске и других городах Монстрации Новопашин считает "сатанинскими".