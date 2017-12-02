Кехман стал худруком театра, с репертуара которого он снял "Тангейзер"

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, снявший с репертуара оперу "Тангейзер", стал художественным руководителем этого учреждения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя Кехмана. Кто займет освободившееся место генерального директора, пока не сообщается.

О планах Кехмана покинуть свой пост из-за возбужденного в отношении него дела о банкротстве стало известно еще в июле. По словам министра культуры России Владимира Мединского, бизнесмен объяснил свое решение нежеланием выставить министерство "в невыгодном свете", если суд признает его банкротом.

Владимир Кехман возглавлял Новосибирский театр оперы и балета с марта 2015 года. Его предшественник Борис Мездрич был уволен после того, как в театре поставили оперу "Тангейзер", в которой представитель церкви усмотрел оскорбление чувств верующих.

В отношении Мездрича и режиссера-постановщика "Тангейзера" Тимофея Кулябина было возбуждено уголовное дело. Однако мировой суд не нашел нарушений закона в их действиях и прекратил производство. В поддержку Мездрича и Кулябина выступили крупнейшие театральные деятели российской культуры. Они также обвинили Кехмана в "преступной" реконструкции здания театра.