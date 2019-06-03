На Урале закрыли дело о гей-пропаганде, заведённое на подростка

В Екатеринбурге полиция закрыла административное дело по статье "пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей в интернете", заведённое на 16-летнего подростка по заявлению прокремлёвского активиста Тимура Булатова. Об этом сообщает издание "МБХ медиа".

Дело закрыто ввиду отсутствия состава правонарушения. По словам эксперта Межрегионального центра прав человека Никиты Томилова, представлявшего интересы обвиняемого подростка, это удалось сделать благодаря предоставлению инспектору ссылок на нормы международного права.

В заявлении, которое активист Булатов написал в полицию, было указано, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений заключалась в анкетах, которые подростки публиковали в группе "Свердловское ЛГБТ-сообщество". Юристу Томилову удалось доказать, что паблик создан для общения и знакомств, и с точки зрения норм права это нельзя подводить под пропаганду.

В апреле сообщалось, что деятельность Булатова проверит Центр по противодействию экстремизму. Заявление на него написал всё тот же юрист Никита Томилов. По его мнению, Булатова стоит привлечь к ответственности за разжигание ненависти и вражды, неправомерный доступ к компьютерной информации и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Активист "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Алексей Сергеев считает, что Центр "Э" сам оказывает покровительство Булатову, поскольку тот регулярно пишет доносы на активистов, устраивающих пикеты, и это даёт возможность полицейским их задерживать. Сергеев утверждает, что заявления на Булатова пишутся не впервые, но проверки его действий никогда ни к чему не приводили.

Тимур Булатов позиционирует себя как специалист по защите традиционных семейных ценностей, детства и нравственности от "пропаганды ЛГБТ". На странице его группы в социальной сети "ВКонтакте" указывается, что все так называемые "общественные действия" он проводит в непосредственном взаимодействии с правоохранительными органами. В постах, посвящённых активистам ЛГБТ, Булатов называет их "тварями" и призывает "сдохнуть". Также Булатов восхищается внешнеполитической деятельностью Владимира Путина, критикует либералов и американских и европейских политиков, которых он называет "петухами".

В России Булатов неоднократно угрожал представителям ЛГБТ-сообщества и срывал их акции. Также он неоднократно доносил руководителям учебных заведений на подростков, состоящих в группах ЛГБТ в социальных сетях.

Ранее Булатов был судим за растрату и отбыл два с половиной года в колонии.