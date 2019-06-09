Цивилизация. Эфир в 19.05

Как представление о цивилизации стало поводом для геополитических спекуляций? Как Путин и Трамп употребляют слово “цивилизация”, и в каком контексте использовал его Михаил Горбачев? Кризис марксизма в Перестройку и рост популярности цивилизационных теорий.

История понятия в России: французские просветители и Екатерина II. Фронда Великой французской революции, нежелательная для российской власти. “Самодержавие-православие-народность”, триада министра просвещения Сергея Уварова, и скромного преподавателя Ивана Ястребцова. “Русская цивилизация” как исключительно образовательный контекст и противостояние Западной Европе.

Что такое “цивилизованный человек”? Варвары и цивилизация. Правила цивилизованного поведения.

Война и торговля, военные добродетели, война как инструмент цивилизации: Шпенглер и Тойнби. Цивилизация и гражданское общество. Критика Цивилизации со стороны Культуры. Прогресс и цивилизация. Культура и национализм. Цивилизация и история, социология, политика. Хантингтон и его теория глобализации.

Обсуждаем книгу “Цивилизация, или война миров” (серия "Азбука понятий" Европейского университета в Санкт-Петербурге) с ее автором, Михаилом Велижевым, историком и филологом, профессором факультета гуманитарных наук ВШЭ; и его коллегами-историками Кириллом Левинсоном (НИУ ВШЭ) и Ильей Жениным (кафедра всеобщей истории РАНХиГС). В записи философ, культуролог Виталий Куренной.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы