Этика и философия политики. Эфир в 18.05

Политика: “грязь” или образ жизни? Западные нормативные теории: как может и должно быть устроено общество? Почему политика в России отделена от этики, и к чему это приводит? Существует ли политика как чистая технология? Политика как знание, которым владеют немногие, и которое позволяет манипулировать большинством. Политические языки: как можно переформатировать стереотипные представления и трюизмы типа “Кремль решил”, “Перестройка принесла хаос”, “распад Союза был величайшей геополитической катастрофой”. Политическое морализаторство правящих элит в России при их аморализме. Философия войны как часть курса современной политической философии. Что такое справедливость в войне и что вообще в ней позволено? Легко ли заниматься политической философией в стране с нарушенными принципами демократии? Устарели ли принципы Макиавелли?

Преподаватели магистерской программы "Политическая философия" Московской высшей школы социальных и экономических наук: руководители программы Григорий Юдин, философ и социолог, и Татьяна Вайзер, философ; Михаил Велижев, профессор школы филологии НИУ ВШЭ, историк; Андрей Олейников, специалист по философии истории и истории политической философии; Илья Будрайтскис, историк, специалист по критической теории; Арсений Куманьков, специалист по этике и политической философии войны.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова