Майские указы президента Путина по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России, сообщила 3 июня Счётная палата России после проверки исполнения бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения. Сами медики жалуются на вынужденную работу на полторы-две ставки и дополнительные нагрузки из-за нехватки кадров. На прошлой неделе сотрудники Пензенской областной станции скорой медпомощи объявили "итальянскую" забастовку. Это третий подобный случай за последние три месяца.

"Заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы – около 16-17 тысяч рублей", – так начиналось открытое обращение к местным властям объявивших "итальянскую" забастовку сотрудников областной станции скорой медицинской помощи в Пензе. В 8 утра в понедельник 27 мая они уведомили главного врача станции, что не будут выезжать на вызовы в составе неполных бригад. Они потребовали увеличить число реанимационных бригад, вернуть надбавки к зарплате за стаж и ночные часы работы, а также поднять сами зарплаты до средних по региону, как это обещано в "майских указах". Проблемы начались после так называемой оптимизации: городская станция скорой помощи стала областной:

Раньше никогда такого не было, чтобы один человек обслуживает на УАЗике, проезжая до 800 километров за 12 часов!

– У нас изменилась система работы на нашей станции скорой помощи, изменилась система оплаты труда. С января начал нарастать накал, когда отменили доплаты за ночные смены, за выслугу лет. За этим как раз и шли работать медработники на скорую помощь. Раньше никогда такого не было, чтобы один человек обслуживает на УАЗике, проезжая до 800 километров за 12 часов! Зачастую выезжал один фельдшер без письменного согласия, хотя должно быть два фельдшера. А платили ему как одному! Это всегда возмущало людей, но они терпели. Чтобы заработать более-менее достойные деньги, чтобы как-то прожить, люди вынуждены работать на 1,5-2 ставки. Это ненормально. Градус дошел до кипения, – рассказал Радио Свобода глава пензенской организации профсоюза медработников "Действие", медбрат-анестезист Павел Кузнецов.

Региональному отделению профсоюза "Действие" в Пензе несколько месяцев. Четырем активистам его создание обернулось дисциплинарными взысканиями от начальства и работой на одну ставку, вспоминает Павел Кузнецов. Формально всё было по закону. Теперь действовать строго по закону пришла очередь членов профсоюза. В первый день забастовки в ней участвовали 135 медработников.

С активистов профсоюза сняли дисциплинарные взыскания

– Приходил на работу фельдшер и говорил: "Если я один, то я не буду работать". Ему находили второго медработника, находили какие-то варианты. В первый день они привлекали медсестёр из других больниц города – закрывали дыры. Уже в первый день нашей забастовки получилось так, что пациенты получали помощь в большем объёме, в правильном, – рассказывает он.

Количество участников забастовки начало расти. С 10 июня к ней должны были присоединиться водители скорой помощи: при выходе на линию они планировали отказываться от работы на автомобилях с техническими неисправностями. В итоге уже на третий день забастовки руководство станции пошло на диалог. По итогам переговоров активистов с главой Минздрава области и главврачом станции скорой помощи, которые длились более пяти часов, было решено создать комиссию по урегулированию спорных вопросов, доплачивать 100 процентов оклада фельдшерам, выезжающим в одиночку. С активистов профсоюза сняли дисциплинарные взыскания.

Мы в любой момент можем продолжить, если что-то пойдет не так

В беседе с Радио Свобода Павел Кузнецов очень осторожен в оценке протестной недели, считает, что забастовка не окончена, а приостановлена до окончательного выполнения требований. Но промежуточными успехами ячейка профсоюза довольна:

– Администрация и Минздрав пошли навстречу, пошли на примирительные мероприятия. Сейчас мы работаем. У нас есть между собой знак отличия, мы повязываем или держим на виду, чтобы было видно, обыкновенный медицинский бинт. Люди не остановились, люди не успокоились. Поэтому мы в любой момент можем продолжить, если что-то пойдет не так. Это знак нашей солидарности, что мы друг за друга.

Эту акцию – знак солидарности – поддержали и в других медучреждениях региона.

"Итальянские" забастовки сотрудников скорой помощи ранее прошли в городе Окуловке Новгородской области и подмосковном Можайске. Претензии схожи: недоукомплектованность бригад, переработки, низкие зарплаты.

По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрея Коновала, о массовом характере "итальянских" забастовок пока речь не идёт. Но на фоне роста недовольства ситуация может измениться:

Во второй половине этого года мы планируем проведение общероссийской кампании протеста

– Думаю, количество различного рода коллективных действий, протестных акций будет в ближайшее время увеличиваться, если только федеральный центр не развернет ситуацию в сфере здравоохранения, государственную политику в сфере здравоохранения, вопросы, связанные с финансированием здравоохранения, с отношением к организации системы оплаты труда. Наш профсоюз "Действие" считает необходимым формирование общефедеральных требований по различным проблемам. Во второй половине этого года мы планируем проведение общероссийской кампании протеста с выдвижением общих требований в интересах сотрудников служб скорой помощи: это переработки, это низкие зарплаты, это проблемы, связанные с отсутствием безопасности медицинских работников, отсутствием особой защиты от нападений, от оскорблений со стороны граждан во время исполнения служебных обязанностей, – говорит он.

Проблема безопасности медработников, по словам Андрея Коновала, является крайне серьезной – особенно для участковой службы и скорой помощи:

В бюджете России есть ресурсы для того, чтобы выполнить "майские указы" Владимира Путина

– Сотрудники рискуют нарваться не только на оскорбление, но и на прямое насилие. Такие случаи очень часты. При этом никакой страховки нет, до сих пор не принят закон об уголовной ответственности за нападение на медиков при исполнении ими служебных обязанностей, хотя соответствующие законопроекты были внесены еще несколько лет назад в Госдуму. Кстати, страхование ответственности, профессиональной врачебной ответственности тоже необходимо. Все чаще мы видим ситуацию с предъявлением материальных претензий со стороны родственников пациентов за врачебные ошибки, – считает Андрей Коновал.

По мнению директора Института стратегического анализа компании ФБК, экономиста Игоря Николаева, в бюджете России есть ресурсы для того, чтобы выполнить майские указы Владимира Путина. Часть из них действительно была направлена на рост зарплат бюджетников. Но наиболее эффективно – только в период агитации перед выборами президента:

– Мы помним рост зарплат, особенно весной 2018 года, когда состоялись президентские выборы. Проблема в том, что он обеспечивался и тем, что сокращали работников, а остальным приходилось выполнять всю работу. Но экономические возможности были. Прошёл тот период, прошли выборы президента, выборы прошли успешно, а новые задачи по зарплатам не прозвучали. Здесь ситуация зависла. С учетом инфляции она стала становиться хуже. Можно было выполнить это? Можно. Но в таком вопросе важно не разовое выполнение, а чтобы и дальше достигнутая планка поддерживалась. Это не удаётся сделать.

В условиях стагнации и в условиях того, что деньги распределены, я думаю, что коренного перелома ситуации не будет

Ситуация дальше будет в ключевой степени зависеть от того, что будет с экономикой. Таких чудес, которые были у нас в 2009 году, когда экономика падала, а доходы населения даже подросли, а мы очень гордились этим, не будет. Сейчас ситуация такая, что реальные доходы фактически снижаются шестой год подряд. И на таком фоне еще и то, что экономика у нас (судя по результатам первого квартала – минус 0,5 процента ВВП в годовом выражении) находится в стагнации. Это значит, что кратковременное улучшение возможно, но все деньги должны уйти на нацпроекты. В условиях стагнации и в условиях того, что деньги распределены, я думаю, что коренного перелома ситуации не будет. Это такая стагнация не только в экономике, но и в зарплатах, – считает Игорь Николаев.

На фоне протестов в Пензе о готовности начать "итальянскую" забастовку заявили медработники в Орловской области. Реорганизация местной Плещеевской ЦРБ, обсуживавшей Орловский район, с присоединением к городской станции скорой помощи привела к регулярным переработкам, выездам недоукомплектованных бригад, низким зарплатам. Под коллективным обращением к главному врачу станции подписались 152 медработника.