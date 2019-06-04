В Steam анонсировали видеоигру под названием Sex with Stalin

В онлайн-сервисе видеоигр Steam анонсировали игру под названием Sex with Stalin. Она должна выйти 10 октября 2019 года. Её сюжет описан так: "Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите усатому, что такое настоящая любовь!"

К описанию разработчики приложили несколько скриншотов из игры. На нескольких из них Сталин предстаёт в обнажённом виде. Например, на одном изображении он позирует голым на фоне ковра, на другом – на фоне собственного портрета показывает средние пальцы.

В качестве разработчика и издателя указана некая компания Boobs Dev. До этого она выпустила только одну игру – казуальную Boobs Saga, посвященную обнажённым женщинам. Информацию о других играх Boobs Dev в открытых источниках Радио Свобода найти не удалось. Поэтому вполне вероятно, что анонс симулятора секса со Сталиным может оказаться шуткой. Игровые журналисты информацию о выходе игры Sex with Stalin пока не прокомментировали.

Тем временем в России уже предложили запретить игру. С таким требованием выступил председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он намерен обратиться в прокуратуру. Вот что Сурайкин заявил в комментарии для радиостанции "Говорит Москва":

"Однозначно надо запретить. Это смахивает на полное извращение и подпадает, я думаю, под целый ряд статей Уголовного кодекса. Одно название уже звучит эпатажно-извращённо … Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому. Надо обратиться в прокуратуру, чтобы она провела анализ игры, потому что игры рассчитаны на молодёжь".