В Кировской области готовятся установить бюст "отца народов"

26 мая 2019 года в центре отдыха "Юбилейный" в Кировской области будет установлен бюст Иосифа Сталина. С такой инициативой выступила партия "Коммунисты России". Это будет первый памятник "отцу народов" на вятской земле за 60 лет. В дальнейшем члены партии планируют перенести его в областной центр, в Киров, выкупив участок муниципальной земли.

Центр отдыха "Юбилейный" находится в 14 километрах от Кирова и предлагает всем желающим отдых в сосновом бору. К услугам отдыхающих – двухместные номера, снегоходы, лыжи, бассейн и другие удовольствия.

Теперь активный и корпоративный отдых на природе можно будет проводить в кампании с изваянием повинного в гибели сотен тысяч людей.

– А вы не думаете, что многие не захотят отдыхать со Сталиным? – спрашиваю я по телефону менеджера центра отдыха.

– Почему это?! – удивляется обладательница приятного женского голоса – Многие будут только рады!

– Но Сталин виновен в массовом терроре против собственного народа.

– А вы в курсе, что Сталин войну выиграл?! – парирует девушка. – Захотели и поставили!

– А кто захотел-то? Имя назовите, – требую я.

– Это точно не я!

– А вас как зовут?

Девушка бросает трубку.

Разговор с первым секретарем регионального отделения партии "Коммунисты России" Николаем Барсуковым тоже получается кратким: "Да, Сталин – это инициатива товарищей нашей партии. Бюст будет установлен в Слободском районе, а потом перенесем его в Киров".

В правительстве Кировской области совещаются несколько часов, пытаясь выработать "взвешенную позицию" по вопросу о бюсте Сталина. Ответ получается весьма лаконичным: "В данном случае согласование установки бюста с министерством культуры Кировской области и администрацией Слободского района не требуется. Бюст будет временно выставлен и презентован на юбилейном Пленуме Центрального Комитета партии "Коммунисты России" 26 мая, правительство Кировской области считает, что это внутреннее дело партии".

Но далеко не все в Кировской области считают, что установка бюста Сталину – внутреннее дело "Коммунистов России". Особенно если памятник "вождю" привезут в областной центр и поставят уже не на частной, а на общественной территории. В числе тех, кто категорически против такой инициативы, – руководитель Вятской региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий Мансур Магдеев. В его семье были репрессированы несколько человек, один расстрелян как японский шпион, по так называемому делу харбинцев, когда репрессии осуществлялись против русского населения Китая.

Согласно данным независимого исследователя, историка Владимира Веремьева, в исправительно-трудовом лагере Вятлаг на севере Кировской области отбывали наказание 100 тысяч человек, 18 тысяч погибли. В основном это были раскулаченные крестьяне, представители советской интеллигенции, арестованные за анекдот или неосторожный разговор, депортированные европейские граждане из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Да, среди них были те, кто сотрудничал с нацистами, но большинство были репрессированы по социальному или национальному признаку, а то и просто случайно. 15-летняя Вэлта Лапиньш случайно разбила гипсовый бюст Сталина во время занятий в танцевальном кружке. За это "преступление" латышской школьнице дали восемь лет лагерей, ее обвинили в антисоветской агитации.

За насмешливые стихи о наркоме Ежове был арестован поэт Борис Чичибабин, в Вятлаге он работал на лесоповале. Актриса Татьяна Окуневская отправилась на раскорчевку пней за контакты с иностранцами. Но большинство судеб заключенных Вятлага до сих пор неизвестны, так же, как их могилы. В Кирове до сих пор не существует памятника узникам Вятлага, только камень с табличкой на городской набережной напоминает о жертвах массового террора в Советском Союзе. Если инициатива "Коммунистов России" будет одобрена, бюст Сталина может появиться на вятской набережной по соседству с мемориалом его жертвам.

– Мы никогда с этим не согласимся! – возмущенно говорит руководитель Вятского общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев. – Мы, репрессированные, всегда считали Сталина палачом, величайшим негодяем, позором не только для России, но и для всего человечества. Даже при Брежневе, Черненко, Андропове, Горбачеве не ставили памятников Сталину, а теперь, значит, можно?! Это удивительно и странно. Может быть, Путин хочет сделать что-то приятное своим бывшим коллегам-чекистам?

В семье настоятеля Воскресенского храма в селе Суна Зуевского района Кировской области отца Андрея Возженникова тоже были репрессированы несколько человек, сейчас он пишет книгу о, как он говорит, "новомучениках, за веру и правду пострадавших". Таких в Зуевском районе батюшка насчитал 36 человек, это приходские священники, монахи, миряне:

– Я много работаю в архивах, поэтому хорошо представляю, что творилось в то время. Мучили и убивали совершенно невинных православных людей. Мой дед Евсей Алексеевич был зажиточным крестьянином в деревне Шаньги Зуевского района, у него была маслобойка, кузница, три лошади, несколько коров. Сейчас бы его назвали фермером, но тогда обвинили в подрыве советской власти и сослали в Сибирь вместе с семьей. Моя мама Валентина Евсеевна детство провела в сибирской ссылке.

– Вы пишете книгу о почти четырех десятках человек, чья судьба вам особенно запомнилась?

– Мне запомнилась судьба Парасковьи Мартьяновой, монахини. Это была хрупкая, но очень стойкая женщина, которая никого не боялась, открыто ходила в монашеском облачении. Два срока у нее было, один в 1930-х годах, а позже еще добавили. Она проходила по делу архимандрита Виктора Островидова, который сидел на Соловках, а потом погиб в северных лагерях. Но матушка выжила, вернулась в родное село, тайно крестила всю округу и меня, грешного. Я думаю, что те, кто сейчас хочет установить памятник Сталину, – это люди невежественные или равнодушные, они не знают или не хотят знать, какие преступления творились при сталинизме, – рассказывает отец Андрей.

Русская православная церковь не спешит осудить и анафематствовать "сталинопоклонников". Игра в покемонов в храме или песенка "Богородица, Путина прогони!", получается, оскорбляет верующих, а бюст Сталина – нет. Хотя за последнее время в России было установлено около ста памятников и бюстов Сталина. Большие и малые монументы генералиссимусу теперь есть в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской областях и других российских регионах. В некоторых городах решение об установке памятника "отцу народов" принималось при полном одобрении их жителей, в других были немногочисленные протесты общественности.

Чем же вызвана новая популярность Сталина в современной России? Этот вопрос я задаю президенту Фонда имени Солженицына, вдове писателя Наталье Солженицыной.

– Вы знаете, я уже устала это комментировать, – вздыхает Наталья Дмитриевна. – Я думаю, то, что сейчас творится, – это не любовь к Сталину, а реакция народа на то, что его поманили, да ничего не дали. Наши флагманы перестройки допустили очень много ошибок. В момент, когда можно было развернуть Россию к будущему, они развернули ее к прошлому. Да, конечно, надо было провести декоммунизацию, но испугались – и вот получили результат. Но что же делать, в Польше в свое время опять выбирали коммунистов, вот и у нас происходит нечто подобное. Движения по прямой не бывает, всякое развитие петлеобразно, и на каком-то участке этой петли процесс идет назад. Ну, что же, ничего страшного, будем как-то жить! Все на свете – явление временное, но как долго это продлится – вот вопрос! – говорит Наталья Солженицына.

До последнего времени в Кирове не было ни одного памятника Сталину, по воспоминаниям современников, все они были снесены за одну ночь, когда Никита Хрущев прочел на XX съезде КПСС доклад "О культе личности и его последствиях".