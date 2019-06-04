В "Яндексе" ответили на требование ФСБ выдать данные пользователей

В компании "Яндекс" прокомментировали информацию о том, что ФСБ требует от неё предоставить ключи шифрования данных пользователей.

Заявление пресс-службы компании поступило в редакцию издания "Медуза". В нём сказано, что "закон Яровой" требует предоставлять спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений, но "из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика".

В "Яндексе" заявили, что считают "важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей", отметив, что "исполнение закона возможно без нарушения приватности данных".

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России потребовала у "Яндекса" ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". При этом требование спецслужба направила несколько месяцев назад, но компания его не выполнила, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Сервисы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно вступившему в силу летом 2016 года "закону Яровой", они обязаны по требованию ФСБ передавать ей такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать. Ранее за аналогичный отказ был заблокирован Telegram.

Источники РБК, близкие к "Яндексу", сообщили изданию, что в компании отказываются передать спецслужбе ключи для дешифровки данных пользователей, поскольку они могут дать доступ к паролям всех сервисов системы, а это "несёт значительные риски в плане безопасности". Ключи шифрования позволяют также следить за поведением пользователей – в частности, видеть, кто и какие данные скачивал в том или ином сервисе.

По словам собеседника РБК, в "Яндексе" считают, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей и денежным потерям.