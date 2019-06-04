ФСБ требует у "Яндекса" ключи шифрования переписки пользователей

Федеральная служба безопасности России запросила у "Яндекса" ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Требование ФСБ направила несколько месяцев назад. Но, как утверждают собеседники издания, "Яндекс" его не выполнил, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Сервисы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно вступившему в силулетом 2016 года "закону Яровой", они обязаны по требованию ФСБ передавать ей такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать. Ранее за аналогичный отказ был заблокирован Telegram.

В "Яндексе" считают, что ФСБ слишком широко трактует норму "закона Яровой" и отказываются передать спецслужбе ключи для дешифровки сообщений пользователей, поскольку они могут дать доступ к паролям всех сервисов системы, что "несет значительные риски в плане безопасности". Ключи шифрования позволяют также следить за поведением пользователя, в частности, видеть, кто и какие данные скачивал в том или ином сервисе, отметил один из экспертов.

По словам собеседника РБК, в "Яндексе" считают, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей и денежным потерям.

В пресс-службе компании изданию сказали, что "Яндекс" работает в полном соответствии с действующим законодательством и отказались от дальнейших комментариев.В Федеральной службе безопасности на запрос издания не ответили.