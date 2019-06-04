Обвиняемый по делу "Сети", рассказывая о пытках, не сдержал слёз

Во вторник Московский военный окружной суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продолжил рассмотрение уголовного дела о так называемом террористическом сообществе "Сеть". Во время заседания один из обвиняемых, Виктор Филинков, рассказал подробности пыток, которые применяли к нему сотрудники ФСБ после задержания. Филинкова цитирует издание "Медиазона".

Обвиняемый рассказал, что его пытали ударами электрошокера около четырёх часов. "Когда болит всё тело, нельзя выделить какую-то отдельную часть, - отметил Филинков. - Боль распространяется по всему, хотя бьют в конкретные места. Я не знаю, куда больнее: в ногу, в грудь, в запястье или в шею".

По словам Филинкова, до этого он никогда не испытывал такой боли. На фоне неё простые побои не ощущались. "Кроме того, когда били по голове - тогда белело в глазах", - добавил обвиняемый.

Филинков также заявил об унижениях во время допроса. "Когда меня пытали, сотрудник спрашивал, почему я со своей женой, - рассказал он. - Я кричал, что люблю её, меня били током, а я кричал. Это была одна из самых унизительных сцен во всём этом. Меня спрашивали, с кем общается моя супруга, но я не знаю всех её знакомых. Тогда сотрудники говорили: "Её трахают, а ты не знаешь?". Таких вопросов было много".

Обвиняемый отметил, что угрозы посадить его в камеру к больным туберкулезом, не давать ему спать и пить, были при этом бессмысленны – уже после десяти минут пыток он был абсолютно сломлен и подписал бы все показания и без угроз. Филинков рассказал, что в то время, как его отпускали в туалет, он думал вскрыть себе вены, но не нашёл, чем это сделать, тем более рядом всё время находился один из сотрудников, а дверь в туалет нельзя было закрывать.

В середине выступления обвиняемого один из присутствовавших на суде сотрудников ФСБ спросил у него: "Может быть, что-нибудь более приятное расскажете?". Филинков ответил, что "приятного было мало".

Как сообщает "Медиазона", после дачи показаний суду обвиняемый сел на скамейку, закрыл голову руками и не смог сдержать слёз.