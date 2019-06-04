Обвиняемый по делу "Сети", рассказывая о пытках, не сдержал слёз

Во вторник Московский военный окружной суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продолжил рассмотрение уголовного дела о так называемом террористическом сообществе "Сеть". Во время заседания один из обвиняемых, Виктор Филинков, рассказал подробности пыток, которые применяли к нему сотрудники ФСБ после задержания. Филинкова цитирует издание "Медиазона".
Обвиняемый рассказал, что его пытали ударами электрошокера около четырёх часов. "Когда болит всё тело, нельзя выделить какую-то отдельную часть, - отметил Филинков. - Боль распространяется по всему, хотя бьют в конкретные места. Я не знаю, куда больнее: в ногу, в грудь, в запястье или в шею".
По словам Филинкова, до этого он никогда не испытывал такой боли. На фоне неё простые побои не ощущались. "Кроме того, когда били по голове - тогда белело в глазах", - добавил обвиняемый.
Филинков также заявил об унижениях во время допроса. "Когда меня пытали, сотрудник спрашивал, почему я со своей женой, - рассказал он. - Я кричал, что люблю её, меня били током, а я кричал. Это была одна из самых унизительных сцен во всём этом. Меня спрашивали, с кем общается моя супруга, но я не знаю всех её знакомых. Тогда сотрудники говорили: "Её трахают, а ты не знаешь?". Таких вопросов было много".
Обвиняемый отметил, что угрозы посадить его в камеру к больным туберкулезом, не давать ему спать и пить, были при этом бессмысленны – уже после десяти минут пыток он был абсолютно сломлен и подписал бы все показания и без угроз. Филинков рассказал, что в то время, как его отпускали в туалет, он думал вскрыть себе вены, но не нашёл, чем это сделать, тем более рядом всё время находился один из сотрудников, а дверь в туалет нельзя было закрывать.
В середине выступления обвиняемого один из присутствовавших на суде сотрудников ФСБ спросил у него: "Может быть, что-нибудь более приятное расскажете?". Филинков ответил, что "приятного было мало".
Как сообщает "Медиазона", после дачи показаний суду обвиняемый сел на скамейку, закрыл голову руками и не смог сдержать слёз.
- В 2017 и 2018 году в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж". Трое из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения признательных показаний. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
- Судебный процесс над обвиняемыми по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. Согласно обвинительному заключению, у Дмитрия Пчелинцева в 2015 году появилась идея создать глубоко законспирированное сообщество анархистов, которое ставило бы целью свержение власти в России. В результате, как утверждается, было создано сообщество "Сеть", участники которого, по версии следствия, использовали позывные вместо имён, закупали оружие и занимались тренировками по стрельбе. Ячейки "Сети" якобы были созданы в Петербурге, Москве и Минске. После оглашения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что не признают своей вины по обвинениям, связанным с террористической деятельностью. Двое подсудимых, Иванкин и Кульков, частично признали вину по статье о сбыте наркотиков – это обвинение предъявлено только им.
- В январе Московский окружной военный суд приговорил одного из обвиняемых по делу сообщества "Сеть" – Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии. Ранее Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
- Правозащитники неоднократно заявляли о необходимости расследовать утверждения обвиняемых о пытках. В правозащитном центре "Мемориал" дело "Сети" признали политически мотивированным.