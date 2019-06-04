В Праге прошла самая масштабная за 30 лет акция против власти

В Праге прошла самая масштабная со времён бархатной революции акция протеста, на которой, по словам организаторов, собралось около 120 тысяч человек. Об этом сообщает новостной сайт iDNES.cz.

Вышедшие на Вацлавскую площадь в центре города люди потребовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша и назначенного им министра юстиции Марии Бенешовой. Протестующие обвинили правительство в давлении на судебную систему страны.

Ранее в результате утечки информации был обнародован готовящийся доклад Еврокомиссии, в котором Бабиш подвергается критике за конфликт интересов. Речь идёт об использовании субсидий Евросоюза компанией, которая в прошлом принадлежала действующему премьер-министру.

В своём докладе представители органа ЕС заключили, что, находясь на посту премьер-министра, Андрей Бабиш фактически продолжает осуществлять контроль над компанией Agrofert. Эта ситуация порождает конфликт интересов, считают чиновники Еврокомиссии. Глава правительства отрицает эти утверждения.

Организатором митинга в Праге выступила группа "Миллион моментов для демократии". Кроме неё о своем участии в массовом митинге заявили депутаты нескольких оппозиционных партий.