Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отказа администрации турбазы в Нижегородской области заселить ВИЧ-положительных детей. Дело возбудили по статье о нарушении равенства прав и свобод человека, максимальное наказание по ней предусматривает пять лет заключения в колонии.

3 июня стало известно, что спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области не стала размещать у себя 50 больных ВИЧ детей и их родителей. Персонал отказался их обслуживать, рассказали в администрации турбазы. Тем самым была допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства, утверждает региональный Следственный комитет.

На 5 июня в региональном Роспотребнадзоре назначено совещание по ситуации, присутствовать на нём должны представители турбазы и уполномоченный по правам ребёнка, писала ранее "КозаПресс". Управление намерено провести семинар для сотрудников спортивной деревни, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ.