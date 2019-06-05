В Портсмуте проходит церемония 75-й годовщины высадки в Нормандии

В английском городе Портсмут проходит памятная церемония по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. На мероприятие приехали главы пятнадцати государств, которые участвовали в боях против нацистской Германии на западном фронте, сообщает "Би-би-си".

На церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Великобританию представляет королева Елизавета II и уходящая в отставку премьер-министр Тереза Мэй. Россия на церемонии не представлена.

Торжества продолжатся в четверг во Франции. Ожидается, что по этому случаю на нормандское побережье страны приедут более 300 ветеранов войны.

Лидеры стран, сражающихся на западном фронте во время войны, подписали в среду торжественную декларацию, в которой обязались в будущем "разрешать международные конфликты мирным путём".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал годовщину, назвав высадку в Нормандии "возможно, самой великой битвой в истории".