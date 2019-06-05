В Портсмуте проходит церемония 75-й годовщины высадки в Нормандии

В английском городе Портсмут проходит памятная церемония по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. На мероприятие приехали главы пятнадцати государств, которые участвовали в боях против нацистской Германии на западном фронте, сообщает "Би-би-си".
На церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Великобританию представляет королева Елизавета II и уходящая в отставку премьер-министр Тереза Мэй. Россия на церемонии не представлена.
Торжества продолжатся в четверг во Франции. Ожидается, что по этому случаю на нормандское побережье страны приедут более 300 ветеранов войны.
Лидеры стран, сражающихся на западном фронте во время войны, подписали в среду торжественную декларацию, в которой обязались в будущем "разрешать международные конфликты мирным путём".
Президент США Дональд Трамп прокомментировал годовщину, назвав высадку в Нормандии "возможно, самой великой битвой в истории".
- В 2014 году в церемонии по случаю 70-й годовщины высадки в Нормандии принял участие президент России Владимир Путин. В этом году он не получил приглашения.
- Высадка в Нормандии – также известная под названием "День-Д" – крупнейшая операция союзников антигитлеровской коалиции на западном фронте. Историки оценивают, что в операции в июне 1944 года участвовали более 150 тысяч солдат США, Великобритании, Франции, Польши и других стран.
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