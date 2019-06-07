Хуан Гуайдо, лидер народной "волны гнева" против власти чавистов и лично президента республики Николаса Мадуро, в сотый раз заявляет, что в Венесуэле в ближайшее время продолжатся массовые выступления и протесты. После неудачных переговоров в Осло с посланниками официального Каракаса, на фоне его собственных признаний о провале попыток переманить армию и спецслужбы на свою сторону, после несколько раз прозвучавших на весь мир пафосных объявлений вроде "Революция состоится завтра в 15:00, и её никто и ничто не остановит!" пассионарные речи Гуайдо начали вызывать сардонические усмешки у всех, кто следит за происходящим и искренне сочувствует доведенным до отчаяния венесуэльцам.

Увы – весь протестный пар, очевидно, вновь уходит в свисток. Многие сторонники Гуайдо, в первую очередь молодежь, а также и иностранные и местные журналисты, а за ними и дипломаты стран, признавших несколько месяцев назад – на волне общей (лично мне малопонятной и преждевременной) эйфории – его президентом, уже начали называть лидера оппозиции "беспомощным говоруном", что весьма показательно. Обещанного Гуайдо свержения Мадуро, ни мирного, ни кровавого, не случилось. Граждане оказались не готовы штурмовать казармы верных президенту частей, а солдаты (за исключением пары сотен дезертиров, надевших оппозиционные синие ленты) не собираются складывать оружие.

Гуманитарной помощи и прочих ништяков, обещанных Гуайдо всем голодающим и обездоленным, готовым встать на его сторону, в Венесуэле так никто и не увидел. А после слов Гуайдо о том, что он допускает возможность принять "иностранную военную помощь", в его слабости убедились, очевидно, даже самые непримиримые враги Мадуро. Которому Гуайдо дал прекраснейший и, безусловно, солидный повод обвинить оппозицию в предательстве в интересах Вашингтона.

То, что в Венесуэле за полгода не произошло ни революции, ни переворота, ни хотя бы внятной, не балаганной попытки военного путча, удивительно – если вспомнить и тот социально-экономический кошмар, в котором всё глубже увязает эта фантастически богатая природными и прочими ресурсами страна, и уровень эмоциональной вовлеченности в конфликт участвующих в нём сторон. Исходные условия для успешного решения задачи, поставленной перед собой венесуэльскими революционерами, имелись. Голод, разруха, преступность, нищета, дефицит элементарных продуктов питания и товаров, неустроенность и усталость от власти играли в пользу Гуайдо и его окружения.

Некоторое время назад даже Центральный банк Венесуэлы, впервые с 2015 года, сообщил, что объёмы промышленного производства в стране с 2013 года, то есть с начала правления президента Мадуро, сократились более чем на 50 процентов. Тогда инфляция составляла 180 процентов в год. В прошлом году этот показатель, по официальным правительственным данным, составил 130 тысяч процентов. При этом оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы и американские и европейские экономисты оценивают прошлогодний уровень инфляции в космические 1 700 000 процентов. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель составит 10 000 000 процентов.

Доходы от продажи нефти за время пребывания Мадуро у власти снизились в три раза, а добыча углеводородов упала до исторического минимума в 740 тысяч тонн в день. Строительство чего угодно в Венесуэле сократилось на 90 процентов, финансовый сектор – почти на 80 процентов. При этом, что важно, общий обвал усилился уже к концу прошлого года – то есть ещё до введения новых жесточайших американских санкций и начала активного противостояния Мадуро и Гуайдо. "Венесуэльский центр наблюдения за социальными конфликтами", независимая НПО, занимающаяся мониторингом ситуации в стране, сообщает, что только с начала 2019 года в общей сложности произошло более 8 тысяч антиправительственных выступлений, из которых около 3 с половиной тысяч имели ярко выраженный политический характер. В различных стычках и перестрелках между манифестантами и официальными и полулегальными силовыми структурами чавистов погибли более 60 человек.

Так почему весь этот накал накопившейся ненависти к власти сдулся, а объявленная Гуайдо операция "Свобода" закончилась, по сути, так и не начавшись? Почему Мадуро все еще сидит во дворце Мирафлорес и руководит страной и верными ему вооруженными силами? Чтобы начать так комически проигрывать, имея на руках все козыри и "поддержку зала", лидерам оппозиции нужно обладать завидными бездарностью, недальновидностью, торопливостью, позёрством и самоуверенностью. И ещё, конечно, отсутствием умения договариваться между собой и координировать свои слова и поступки.

Одна из точек зрения, которую и я склонен поддерживать, такова: роковую роль в неудаче оппозиции сыграл (возможно, не понимая этого), самый, наверное, знаменитый в истории новейшей Венесуэлы политзаключенный по имени Леопольдо Лопес, очень не вовремя появившийся рядом с Гуайдо в начале мая, когда и начиналась операция "Свобода". Его неожиданное и какое-то киношное освобождение из-под домашнего ареста, фактически из-под стражи бойцов зловещей тайной полиции SEBIN, напугало многих высокопоставленных функционеров и генералов чавистского режима, тайно переговаривавшихся с оппозицией на протяжении нескольких месяцев и наконец, вероятно, согласившихся участвовать в заговоре против Мадуро и в организации его быстрой и бескровной отставки. Лопес для них – одиозная фигура, самый непримиримый, импульсивный и амбициозный из всех революционных "пассионариев", неоднократно призывавший "после победы демократии" перевешать окружение Мадуро на уличных фонарях. Увидев Лопеса рядом с Гуайдо, они мгновенно дали задний ход.

Кроме того, как стало известно сейчас, никто не предупредил потенциальных перебежчиков об этом наспех и бестолково организованном выступлении Гуайдо и Лопеса. Зато имена всех возможных участников "комплота", начиная от министра обороны Владимира Падрино Лопеса и заканчивая теперь уже бывшим руководителем SEBIN Мануэлем Кристофером Фигерой, на весь мир разгласили из Вашингтона. Это была еще одна глупая ошибка. Очевидно, в Белом доме причастные к происходящему в Венесуэле возмутились робким поведением заговорщиков из окружения Мадуро и посчитали, что, назвав вслух их имена, не оставят этим людям другого выхода, кроме прямого, открытого и быстрого перехода на сторону оппозиции. Но точно так же подумали и в окружении Мадуро – что игра пошла совсем не по тем правилам, о которых прежде договаривались! И что уже у них точно нет другого выхода – они прибежали к Мадуро на поклон, поклялись ему в верности и теперь останутся с президентом по крайней мере до тех пор, пока революционная толпа не начнет штурмовать их кабинеты.

В обозримом будущем такое вряд ли произойдет. Никто не решается сделать первый шаг, в то время как Гуайдо всё больше кажется бледным интеллигентным хлюпиком рядом с мужественным Лопесом (укрывшимся то ли в посольстве Испании, то ли еще где-то). Правая рука пассионариев не знает, что делает левая. Заговорщиков и революционеров, в нестройные ряды которых затесались совершенно несовместимые друг с другом люди, оказалось слишком много.

Мадуро по-прежнему успешно удается продавать "боливарианские" идейные конфеты части своего народа, пусть уже и в затёртых до дыр старых фантиках

Гуайдо с самого начала совершил большую ошибку, вступив в переговоры с военными и чиновниками, близкими к Николасу Мадуро, которых сам же постоянно прежде называл преступниками. Венесуэльские армия, спецслужбы и руководство правящей чавистской партии PSUV – тамошняя преторианская гвардия, офицерам которой есть что терять. Закрытое общество людей, преследующих в первую очередь собственные интересы и оказавшихся на своих должностях, участвуя в разного рода тайных, почти всегда нехороших делах.

Нигде в Латинской Америке военные и сотрудники спецслужб не обогатились за последние пару десятков лет так, как в Венесуэле, – с учетом размаха коррупции, конфискаций "буржуйской" собственности, даже такой уникальной местной особенности, как разный обменный курс валют для "друзей режима" и для всех остальных. Весь этот местный "социализм XXI века" в Венесуэле – давно уже пропагандистская мишура для внешнего потребления. На самом же деле режим Мадуро превратился, если уж проводить сравнения (что всегда опасно), в некий фашистский корпоративизм муссолиниевского типа. Как написал один автор: "За миллионы долларов доходов от продажи нефти любые генералы станут кем угодно, хоть марксистами". Это одна из главных причин, почему Мадуро и его присные остаются у власти.

Во-вторых, новая волна массовых выступлений против правительства в венесуэльских городах опять затянулась надолго и опять не принесла результата. Люди устали протестовать на улицах, тем более когда во главе протеста оказался очередной невнятный, как показывает опыт, лидер. Накопленной ярости одних лишь венесуэльцев, принадлежащих к среднему классу, для победы оказалось недостаточно. А всех недовольных чавизмом – народ с улицы, исторически, как и в любой латиноамериканской стране (и не только), привыкший ненавидеть "богатенькую образованную элиту", – привлечь на свою сторону так и не удалось.

Зато Мадуро по-прежнему успешно удается продавать "боливарианские" идейные конфеты части своего народа, пусть уже и в затёртых до дыр старых фантиках. Гуайдо и Лопес, взывая к США и другим странам о помощи, в том числе и военной, раз за разом назначая дату всё новых "последних революций", сами отполировали заново лозунги, которые Мадуро повторял с телеэкрана годами как попугай: "Катастрофическая ситуация в экономике – прямой результат агрессии внутренних предателей, происков империалистов из-за границы и вообще ведущейся против нас необъявленной войны".

Пугала якобы присутствующих где-то рядом внешних и внутренних врагов в Венесуэле давно стали элементом политического пейзажа. В наличии такой угрозы убеждена значительная часть населения, основу которой составляют самые бедные и самые малообразованные люди. То есть такие, кто в любом государстве верит в происки врагов и даже охотно сам занимается такими происками. Именно они, миллионы недалёких оболваненных простаков, и продолжают поддерживать режим Мадуро снизу – вместе с сидящими на самом верху толстощекими "боливарианскими" социалистами.

Александр Гостев – международный обозреватель Радио Свобода

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