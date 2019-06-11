Заочное правосудие. Вера Васильева – о "новом-старом" деле ЮКОСа

В последние дни мая появилась информация со ссылкой на бывшего главу следственной группы по делу ЮКОСа, а ныне советника Генерального прокурора России Салавата Каримова об очередном уголовном деле, якобы заведенном в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров, о "выводе за границу 51 миллиарда долларов". Официально никакие новые обвинения никому пока не предъявлялись, но это, конечно же, не помешало прокремлевским средствам массовой информации сообщить об этом как об уже имеющем место факте.

Эпопея продолжается уже 16 лет: сначала мы узнали, что Ходорковский, по версии обвинения, не заплатил налоги, потом – что он украл всю добытую ЮКОСом нефть… Всё это время от бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, в том числе согласно его показаниям в суде, путем шантажа добивались (и добиваются) лжесвидетельства о причастности руководства компании к заказным убийствам. Не добившись цели, предъявили эти же обвинения Ходорковскому… Как пошутил в интернете кто-то из бывших работников опальной нефтяной компании, в детстве нас учили, что дело Ленина будет жить вечно, а оказалось, ничего подобного: это дело ЮКОСа будет жить вечно.

Три недели назад судья Хамовнического районного суда Москвы Марина Сырова, получившая известность в ходе рассмотрения дела в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, приговорила адвоката Адвокатской палаты Москвы, бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева к 10 годам лишения свободы, за "отмывание и присвоение денежных средств в России". Согласно материалам дела, в 2001–2002 годах Ивлев "в составе организованной группы под руководством Ходорковского способствовал хищению 14 миллиардов долларов".

Когда аргументов по существу нет, их заменяет привычная пропаганда

Судебный процесс по делу Ивлева, начавшийся в июне 2018 года, проходил в заочном режиме. Эта разновидность "басманного" правосудия успешно опробована в деле ЮКОСа ещё при рассмотрении обвинений в отношении бывшего вице-президента компании Леонида Невзлина в 2008 году. Обвиняемый в итоге заочно получил пожизненный срок. Этот приговор, кстати, не признают ни Высший суд справедливости Израиля, ни суды других западных стран, ни Интерпол. Ну а лично мне заочное правосудие напоминает псевдосудебные советские органы типа сталинских "троек", имевших единственную цель – формализовать государственный произвол.

Приговор Павлу Ивлеву – не только не первый такого рода, но и, думаю, не последний. Предполагаю, что с большой долей вероятности в скором времени мы будем наблюдать и другие суды над бывшими сотрудниками ЮКОСа, такие же заочные и столь же бессудные. А в качестве информационного подкрепления этих абсурдных, с моей точки зрения, судебных процессов к услугам следствия и суда всегда есть кремлёвские телекомпании, готовые в любой момент вытащить из нафталина старые-"добрые" сказки про "руки по локоть в крови", о которых аудитория уже успела подзабыть.

Не исключаю, что эта возросшая после периода относительного затишья пропагандистская активность вокруг ЮКОСа вызвана предстоящими в сентябре этого года в Гааге событиями. Как заметил бывший глава ЮКОСа, сумма, фигурирующая в якобы заведённом против него новом уголовном деле, подозрительно напоминает сумму, которую Россия будет должна возместить структурам компании в случае их выигрыша в споре с Москвой в апелляционном суде Гааги о 50 миллиардах долларов. В июле 2014 года постоянная палата Третейского суда в Гааге признала нарушение прав иностранных инвесторов в связи с экспроприацией активов ЮКОСа и присудила акционерам эту компенсацию, а в апреле 2016 года Окружной суд Гааги аннулировал это решение по жалобе российских властей, постановив, что арбитраж не имел надлежащей компетенции для рассмотрения вопроса. Примечательно, что по существу дело не пересмотрено, и уже в сентябре будет рассмотрена апелляция структур ЮКОСа, хотя Россия и пыталась безуспешно отсрочить эти слушания еще на год.

Похоже, российские чиновники не до конца уверены в своей победе в этом суде с ЮКОСом, а позиция международных правовых институтов им вовсе не так безразлична, как они это пытаются изобразить. А когда аргументов по существу нет, их заменяет привычная пропаганда.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека

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