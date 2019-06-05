Суд продлили арест Азату Мифтахову на два месяца

Суд в Москве продлил на два месяца арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия". Об этом сообщает "Новая газета".

Мифтахов был удален из зала суда за отказ встать и назвать свои данные, однако позже его вернули на заседание. Следствие настаивало на продлении ареста из-за необходимости провести некие "процессуальные действия". Содержания под стражей Мифтахова также объяснили тем, что обвиняемый может уничтожить доказательства и скрыться.

​Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.​

Аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.