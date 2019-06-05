Суд продлили арест Азату Мифтахову на два месяца

Суд в Москве продлил на два месяца арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия". Об этом сообщает "Новая газета".
Мифтахов был удален из зала суда за отказ встать и назвать свои данные, однако позже его вернули на заседание. Следствие настаивало на продлении ареста из-за необходимости провести некие "процессуальные действия". Содержания под стражей Мифтахова также объяснили тем, что обвиняемый может уничтожить доказательства и скрыться.
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.
Аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.