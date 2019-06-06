Кинокомпания, подавшая иск к BadComedian, готова на мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск на миллион рублей к блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian, готова пойти на мировое соглашение. Об этом "Коммерсанту" рассказал продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев. Условия соглашения, которые бы устроили компанию, не называются.

Претензии вызвал обзор Баженова на фильм "За гранью реальности" режиссёра Александра Богуславского.

Мелентьев заявил, что блогер не согласовал с компанией использование отрывков из фильма, общей продолжительностью около 20 минут. В результате в обзоре блогера раскрывается "практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению его продаж на легальных ресурсах". Сумма иска в один миллион рублей, по словам продюсера, формальная, поскольку "убытки Kinodanz намного превышают эту сумму". "Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель",— сказал Мелентьев "Коммерсанту".

Баженов в свою очередь утверждает, что в российских законах точной информации о нормах цитирования нет. По мнению блогера, иск связан с его критикой фильмов, которые снимает студия.

Kinodanz снимала фильмы при поддержке Министерства культуры России. Помощь компании также оказывает правительство Калининградской области. При этом фильмы студии имеют невысокий рейтинг в прокате.

Компания подала в суд в январе 2019 года. Кроме компенсации от блогера требуют удаления видео с обзором.