Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СМИ: Роскосмос ужесточил правила выезда сотрудников за границу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Смотреть комментарии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации. Это произошло после бегства за границу одного из руководителей предприятия Роскосмоса.Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

По их словам, приказ выпущен под грифом "для служебного пользования". В пресс-службе госкорпорации отказались комментировать информацию о нововведениях.

Ранее источники "Коммерсанта"сообщили, что генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин сбежал за границу на фоне аудиторской проверки организации. Институт занимается разработкой электронной базы для российских спутников и военной техники, в том числе баллистических ракет. Топ-менеджер уехал из России под видом командировки, после чего написал заявление об увольнении.

В 2019 году в предприятиях космической промышленности проводится массовый аудит, были возбуждены 14 уголовных дел. Один из собеседников "Коммерсанта" предполагает, что директор мог сбежать, опасаясь проверок.

Ранее сообщалось, что Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 760 миллиардов рублей. Это самые масштабные нарушения при расходе бюджетных средств в 2017 году.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG