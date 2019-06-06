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В Москве погиб уволенный неделю назад финансист службы подземных бункеров Путина

Памятный знак "25 лет Главному управлению специальных программ"

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Уволенный 31 мая начальник финансового отдела Службы специальных объектов президентской спецслужбы ГУСП погиб в Москве. Его тело обнаружено с травмами, характерными для падения с высоты. Подразделение, откуда был уволен погибший, курирует строительство командных бункеров для высшего руководства страны.

Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено в среду днем во дворе 15-этажного жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Обстоятельства увольнения финансиста издание не называет, сообщается, что в спецслужбе будет проведена проверка.

ГУСП – Главное управление специальных программ при президенте, спецслужба, в руководящий аппарат которой входят в основном выходцы из ФСБ. Она отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России, писала ранее газета "Коммерсантъ".

  • В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из приписанных к ГУСП воинских частей. По версии следствия, у спецслужбы могли быть похищены 35 гектаров земли в Подмосковье.
  • Ранее издание сообщало, что арестованный по подозрению в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого при обысках обнаружили наличные деньги на сумму около 12 миллиардов рублей, – сын бывшего руководителя отдела кадров одного из подразделений ГУСП.

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