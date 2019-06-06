Уволенный 31 мая начальник финансового отдела Службы специальных объектов президентской спецслужбы ГУСП погиб в Москве. Его тело обнаружено с травмами, характерными для падения с высоты. Подразделение, откуда был уволен погибший, курирует строительство командных бункеров для высшего руководства страны.

Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено в среду днем во дворе 15-этажного жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Обстоятельства увольнения финансиста издание не называет, сообщается, что в спецслужбе будет проведена проверка.

ГУСП – Главное управление специальных программ при президенте, спецслужба, в руководящий аппарат которой входят в основном выходцы из ФСБ. Она отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России, писала ранее газета "Коммерсантъ".