Кто "заказал" Екатерину Гандзюк? Приговор напавшим на активистку

Судейская коллегия Покровского районного суда Днепропетровской области 6 июня огласила приговор в отношении пяти исполнителей покушения на сотрудницу городского совета Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк. 31 июля 2018 года ее облили концентрированной серной кислотой возле подъезда дома. Спустя три месяца после многочисленных операций Екатерина умерла в одной из киевских больниц.

В ноябре прошлого года известие о смерти активистки, объявившей войну местным коррупционерам и сепаратистам, вызвало волну протестов по всей Украине с требованием к властям расследовать это и другие нападения на проукраинских активистов. На скамье подсудимых оказались только исполнители расправы над Гандзюк, организатор и заказчики, об одном из которых публично заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, по-прежнему на свободе.

​Все пятеро фигурантов дела о нападении на Екатерину Гандзюк во время заседания Покровского районного суда Днепропетровской области 3 июня признали свою вину и пошли на сделку со следствием, детали которой остаются неизвестными.

Как сообщила сторона обвинения, подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались на процессе, склонил других подозреваемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении. Согласно материалам следствия, у каждого из оказавшихся на скамье подсудимых была своя роль при подготовке и осуществлении нападения. Торбин искал исполнителей. Васянович и Вишневский следили за Гандзюк. Горбунов получил 300 долларов и купил кислоту, а Грабчук облил ей активистку. Все пятеро – участники боевых действий на востоке Украины. Им инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Обвиняемых приговорили к таким срокам лишения свободы: Торбина – к шести с половиной годам тюрьмы, Грабчука – к шести, Вишневского и Васяновича – к четырем годам, Горбунова – к трем.

Один из ключевых фигурантов этого дела, связующее звено между исполнителями и заказчиками, – Алексей Левин – арестован заочно, он бежал из Украины и, по некоторым данным, может скрываться от следствия в Доминиканской Республике. Еще одного подозреваемого – Игоря Павловского (бывший помощник депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука. – РС), который, по данным фейсбук-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?", выполнял роль посредника: передавал деньги заказчика непосредственным исполнителям покушения, – арестовали в ноябре 2018-го. В конце апреля этого года суд изменил меру пресечения Павловскому на домашний арест с ношением электронного браслета. В начале 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказал и частично оплатил нападение на активистку председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. 11 февраля следователи вручили ему сообщение о подозрении в организации убийства Гандзюк. Спустя четыре дня Шевченковский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО. Сейчас он на свободе, однако, по решению суда, обязан носить электронный браслет и может перемещаться лишь в пределах Херсонской области. При этом в апреле Мангеру изменили подозрение. Теперь его подозревают уже не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк. Многие общественные активисты полагают, что Мангер и другие заказчики этого преступления могут избежать наказания. Один из них – ​Владислав Грезев, друг погибшей активистки:

– Все зависит от систем правосудия и правопорядка, которые за пять минувших лет в нашей стране не изменились. Ранее попытки привлечь к ответственности Мангера были связаны исключительно с президентской избирательной кампанией. Мангер – представитель партии "Батькивщина", и естественно, Петру Порошенко, соперником которого в первом туре выборов была и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, выгодно было обвинять этого высокопоставленного чиновника для дискредитации Юлии Владимировны. Но еще до начала выборов мы видели саботаж в этом деле со стороны как прокуроров, так и судей. Сейчас у нас, группы активистов и друзей Кати Гандзюк, есть опасения, что это дело будут продолжать "сливать", и в итоге Мангер и другие заказчики не понесут заслуженного наказания. Но мы не остановимся, пока не доведем дело до конца и пока все виновные в убийстве Кати не окажутся за решеткой.

– ​Кто, кроме Владислава Мангера, может быть заказчиком расправы над Екатериной Гандзюк?

– Это уже бывшие председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев (12 апреля на то время президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению по собственному желанию. – РС) и его заместитель Евгений Рищук. Оба они из партии "Блок Петра Порошенко", которая недавно сменила название на "Европейскую солидарность". Рищук, по моим данным, на минувших президентских выборах работал в областном избирательном штабе Владимира Зеленского. Ни Гордеев, ни Рищук не фигурируют в материалах дела Екатерины Гандзюк, их подозревает общественность. Хотя нам известно, что некоторые обвиняемые по этому делу давали показания против Гордеева и Рищука, но в документах, обнародованных в суде, они не упоминаются. Возможно, эти показания специально удалили из дела. В том числе и по этой причине обвинение против Мангера рассыпается.

– ​В чем состоит главный мотив нападения на Екатерину Гандзюк?

– Катя проявляла активную гражданскую позицию, боролась с правоохранительной системой, коррупцией, сепаратистами в Херсоне и области. Но конкретно это нападение лично я связываю с разоблачением Катей коррупционной схемы по незаконной вырубке в Олешковском лесничестве (Олешковский район Херсонской области. – РС). И в этой схеме, кстати, участвовали все трое подозреваемых нами руководителей региона: Владислав Мангер, Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, – отмечает Владислав Грезев.

В мае 2018 года пожар уничтожил более 600 гектаров Олешковского леса. Советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк тогда заявляла, что лес жгут специально для того, чтобы бесконтрольно вывозить и продавать древесину. Незаконная вырубка в Олешковском районе Херсонской области продолжается до сих пор. В статье "Громадьского" указывается, что схемой вырубки и вывоза леса сейчас пользуется херсонский предприниматель Николай Урманов – близкий знакомый семьи одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк и скрывающегося от следствия за границей Алексея Левина.

Отец погибшей Виктор Гандзюк заявил в суде о необходимости найти и наказать заказчиков. Он убежден, что предполагаемый организатор нападения на его дочь, Алексей Левин, сотрудничал с Мангером, а также с Гордеевым и Рищуком. Мангер, Рищук и Гордеев отвергают причастность к убийству активистки, называя обвинения в свой адрес "политическим заказом".

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу об убийстве Екатерины Гандзюк отчитается о своих выводах в парламенте примерно через две недели. "Консультации с экспертами позволяют прогнозировать, что возможным решением суда будет приговор, когда исполнителям дадут небольшие сроки и они выйдут через несколько лет по УДО. Но будет ли назван в суде заказчик этого преступления? Теперь уверенности у меня значительно меньше. И тогда возникает вопрос: что это за сделка со следствием, по которой исполнителям переквалифицировали статью на ту, которая предусматривает менее суровое наказание, но заказчик не назван? Это не тот результат, которого мы ждали. Ведь так и нет ответа на главный вопрос: кто заказал Гандзюк?" –​ написал в Фейсбуке глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию этого преступления Борислав Береза.

О сделке исполнителей преступления со следствием и перспективах этого и других подобных дел рассуждает херсонский журналист Сергей Никитенко, который хорошо знал Екатерину Гандзюк:

– То, что исполнители нападения на Екатерину Гандзюк заключили сделку со следствием, очевидно, последствие того, что правоохранительные органы с самого начала саботировали расследование. Саботировали и помогали избежать наказания Торбину и его подельникам, они помогали убежать из страны одному из ключевых фигурантов дела, который является связующим звеном между заказчиками и исполнителями этого преступления. Мне точно известно, что руководство херсонской полиции до бегства из страны Алексея Левина, криминального авторитета по кличке Москаль, информировало его о скором задержании. Понятно, что сделка со следствием предполагает меньший срок наказания для исполнителей, но, с другой стороны, в украинском обществе есть запрос на то, чтобы были наказаны в том числе все заказчики этого преступления. Если мягкий приговор поможет доказать вину заказчиков, то только в этом случае может быть оправдана сделка со следствием.

–​ А вы знаете о деталях сделки? Как вы трактуете слова, произнесенные в ходе судебного заседания 3 июня прокурором Дмитрием Бояном: "Пятеро обвиняемых полностью признали свою вину, отметили все обстоятельства совершенного ими преступления и разоблачают лиц, которые могут быть к нему причастны".

– Мне не известны показания обвиняемых в рамках соглашения со следствием. Можно лишь предположить, что Сергей Торбин сейчас предоставил больше информации [о возможных заказчиках], чем в своих прежних показаниях. Но однозначно то, что Алексей Левин скрывается от следствия и не дает возможности предъявить обвинения предполагаемым заказчикам преступления. Левин представлялся помощником Мангера? постоянно находился в его приемной, и сомнений относительно его роли в этом деле у меня нет. Повторюсь, нам не известны детали заключенной сделки исполнителей со следствием, о них можно только догадываться, не более. Не уверен, что и после приговора суть сделки станет достоянием гласности. Возможно, что это произойдет только после задержания Левина.

– В июле 2017 года Екатерина Гандзюк и вы опубликовали расследование о Владиславе Мангере и его бизнесе. В июне 2018-го, примерно за полтора месяца до того, как облили Екатерину Гандзюк серной кислотой, вас избили двое неизвестных. Эти неизвестные установлены? По этому делу до сих пор идет следствие?

– Несколько дней назад мне сказали в полиции, что мое дело передано из Херсона в Киев, и там будут продолжать его расследовать. В деле есть показания человека, который утверждает, что за нападением на меня стоят Мангер и Левин. Эта информация обнародована в открытом судебном реестре.

–​ Сразу после нападения на Екатерину Гандзюк вы сказали, что это преступление – продолжение расправы над проукраинскими активистами на юге и востоке Украины, "спланированная акция по запугиванию". Сейчас Ваше мнение изменилось?

– Я до сих пор не сомневаюсь, что показательное нападение на Екатерину – террористический акт, акт запугивания, в первую очередь Мангер таким образом хотел нейтрализовать всех критиков в ее лице, показать свою власть. Это один из его мотивов мести. И то, что я говорил тогда, действительно, Одесса, Херсон, Харьков... Нападения на проукраинских активистов в этих городах происходили одно за другим. Три нападения в Одессе на Сергея Стерненко (бывший лидер одесского "Правого сектора", ныне глава общественной организации "Неравнодушные" – РС), нападение на лидера одесского отделения организации "Автомайдан" Виталия Устименко, в Харькове – на местного депутата-антикоррупционера Дмитрия Булаха.

​Эти нападения – результат бездеятельности полиции в тот момент, когда все видели, что активистов можно резать, стрелять в них, нападать на их жен, и за это – никакой ответственности, никто наказан не будет. На этом фоне, возможно, и Мангер тогда поверил в свою безнаказанность. Нападения на проукраинских активистов не расследовались правоохранительными органами. Настоящей реформы в 2015-2016 годах в МВД Украины не произошло, вывеску "милиция" сменили на "полиция" – все, и дальше продолжилось сращивание власти, полиции, судов с криминалом. И вот мы сейчас имеем такой результат.

–​ После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского все громче о себе заявляет пророссийская оппозиция, бывшие соратники беглого президента Виктора Януковича. Они грозят реваншем патриотическим силам. На фоне таких реваншистских настроений нет ли у вас опасений, что после вынесения приговора исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк в этом деле будет поставлена точка? Заказчиков и организатора следствие искать и привлекать к отвественности не будет?

– Разговоры о реванше – не более чем политтехнологические вещи, потому что реванш давно наступил после того, как уже бывшая власть (в лице Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, и его соратников – РС) решила, что можно наплевать на запрос украинского общества и, в том числе, не расследовать дела по расстрелам активистов Евромайдана, использовать коррупционные схемы для своего обогащения даже на заказах для украинской армии и так далее. У нас здесь, в Херсоне не грозят реваншем, поскольку еще в 2015-м на местных выборах хороший результат получили бывшие представители Партии регионов (правящая партия временен президентства Виктора Януковича, сбежавшего после Евромайдана в РФ – РС). Может, это сейчас звучит и странно, но многие из этих бывших "регионалов" в сравнении, скажем, с представителями "майданных" партий оказалась более вменяемыми людьми. Не все, я не отбеливаю всех, есть, конечно же, и откровенные подонки и воры среди экс-"регионалов", и тот же Мангер пришел к власти по партийному списку патриотической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, но Мангер – явный ставленник российского капитала в области, выполняющий волю своего криминального и пророссийского окружения, – полагает херсонский журналист Сергей Никитенко.