Сотрудник ФСИН осуждён за ДТП на пешеходном переходе

Черкесский городской суд приговорил инспектора местного следственного изолятора №1 Мурата Боташева к одному году и трём месяцам колонии за ДТП с тяжкими последствиями. Об этом сообщила юрист Виктория Шевелева.

В ходе судебного заседания Боташев передал потерпевшим 500 тысяч рублей. Суд также утвердил мировое соглашение между сторонами ещё на полмиллиона рублей.

4 сентября 2018 года Боташев, находясь за рулём своего автомобиля, сбил на пешеходном переходе мать с малолетними детьми. По версии следствия, скорость автомобиля была не менее 65 километров в час. После ДТП врачи диагностировали у детей черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы.

Боташев признал свою вину, однако ​отказался возмещать моральный вред пострадавшим. По его мнению, дело было "раздуто" и не имело особого значения. Один из свидетелей заявлял, что обвиняемый соревновался на дороге с другим водителем, пытаясь его опередить. Боташев утверждает, что торопился домой и потерял контроль над управлением.