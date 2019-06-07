На чемоданах. Машинистов метро отправили работать в Шереметьево

"Чемоданный коллапс" в аэропорту Шереметьево продолжается уже неделю: там накопилась тонна неразобранного багажа, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр транспорта Евгений Дитрих.​. Проблему будут решать силами сотрудников московского метрополитена – в добровольно-принудительном порядке.

Вместо занятий и практики они уже отправлены на разгрузку багажа в Шереметьево, сообщили Радио Свобода в профсоюзе работников ГУП "Московский метрополитен". "Никаких документов, на основании чего это было сделано, нет, видимо, их нарисуют задним числом, – говорит председатель профсоюза Николай Гостев. – Крепостное право отменили в России в 1861 году, но в Москве, похоже, об этом не слышали". Массовое снятие сотрудников с учебы может привести к ухудшению работы самого метрополитена, где и так сейчас не хватает около тысячи машинистов.

Андрей (имя изменено по его просьбе) учится на помощника машиниста с марта этого года.

Мы на срочных контрактах, которые можно просто не продлить

– О том, что нас могут отправить на разгрузку чемоданов в Шереметьево, нам сказали в среду и велели быстро собрать все документы. Вместо аварийно-тренировочных занятий сказали приехать в учебный центр на собрание. Никаких документов не показали, сообщили, что решение принято на уровне руководства города. Обещали, что будут платить по 300 рублей в час. Мы хотели всей группой отказаться, чтобы учиться дальше, но нам сказали, что это невозможно. Мол, два-три человека могут, тогда они будут учиться с другой группой. Но ближайшая к нам группа отстает от нас по программе ровно на месяц. Я подумал и решил все-таки ехать в Шереметьево: иначе потом каждый день придется доказывать начальству, что я не верблюд, у нас очень много экзаменов, а завалить при желании можно любого. К тому же мы срочных контрактах,которые можно просто не продлить, – рассказывает Андрей.

​К восьми утра в эту пятницу он вместе с одногруппниками прибыл в Шереметьево, где им предложили подписать трудовой договор (его копия есть в распоряжении Радио Свобода). Из документа следует, что вместо учебы в метрополитене Андрей трудится теперь на "ООО "Шереметьево Хэндлинг". И отправили их туда не на месяц, как обещали, а до 31 июля (контракт заключен на этот срок). Оклад – 22 тысячи рублей, надбавка – 17 тысяч за два месяца, но в трудовом договоре о надбавке речи не идет.

Я не понимаю, зачем депо оплачивать мою работу на какого-то дядю из ООО?

– Мы подписали эти документы, но ничего на руки нам не дали, – говорит Андрей. – Сказали, что работать будем с 8 утра до 8 вечера, потом наоборот – с 8 вечера до 8 утра, потом выходной. В советское время так студентов на картошку отправляли, а в наше время – на чемоданы. При этом наша стипендия от метро сохраняется, и я не понимаю, зачем депо оплачивать мою работу на какого-то дядю из ООО? Кроме того, окончание нашей учебы откладывается теперь на два месяца, что тоже не входило в мои планы. Насчет обещанной надбавки тоже ничего непонятно, поскольку нам сказали, что предусмотрены штрафы, но не объяснили какие и за что. Чувствую себя каким-то бесправным гастарбайтером, которым помыкают как хотят и он при этом абсолютно бесправен.

Чувствую себя каким-то бесправным гастарбайтером

Проблемы с разгрузкой багажа начались еще две недели назад, но еще больше обострились с началом летних каникул. По данным агентства HeadHunter, "Шереметьево хэндлинг" до начала кризиса предлагало грузчикам 45 тысяч рублей в месяц чистыми. Поскольку аэропорт – стратегический объект, то работать там могут только граждане России. Но за такую зарплату никто особо работать не хочет. Пару дней назад появились объявления, что грузчикам теперь предлагают зарплату от 60 тысяч рублей со всеми гарантиями по Трудовому кодексу. Также им обещают компенсировать расходы на детский сад, выдать медицинскую страховку и гарантируют "предоставление большого количества скидок в кафе/магазинах в терминалах аэропорта". Всего Шереметьево не хватает нескольких сотен грузчиков, пишут "Ведомости". С пиковым ростом перевозок аэропорт стал испытывать дефицит кадров, объявлен набор 250 грузчиков, ведется перераспределение производственных ресурсов, заявили в администрации аэропорта.

Глава профсоюза Николай Гостев считает, что массовое и длительное снятие помощников машинистов с учебы может отразиться на безопасности работы самого метрополитена. ​

На прошлой неделе машинисты дважды проехали на красный свет, были и другие серьезные нарушения

– У нас и так машинистов поездов не хватает, и это не 10-20 человек, а нехватка уже около тысячи. В Москве в последнее время открываются новые станции и направления, а работать некому. Подготовка машиниста занимает год – у нас досточно жесткие требования по здоровью и серьезные психологические тесты, поскольку не каждый может заниматься монотонной работой, много технических занятий. Отсев происходит постоянно: если в начале было 30 учащихся, а на выпуске 15, то это хороший результат. Разрешенная нагрузка – 160 часов в месяц, но допускается и сверхурочная работа – в общей сложности не больше 120 часов в год. Так вот, у нас на некоторых линиях, например, в Солнцево и Черкизово, машинисты эти сверхурочные 120 часов уже наездили, а сейчас только начало июня! Постоянные перегрузки приводят к тому, что люди нормально не отдыхают и ошибаются на ровном месте. На прошлой неделе, например, машинисты дважды проехали на красный свет, были и другие серьезные нарушения, вызванные усталостью. В Москве началась жара, значит, через три дня она спустится в метро, и будет еще сложнее работать.

Возмущает Гостева и то, что будущих машинистов просто передали другому хозяину, хотя заемный труд запрещен в РФ.

– Приказа нет – мы его никак найти не можем, у ребят контракт с метрополитеном и теперь, получается, еще один. Они должны работать ночью, но ночные смены оплачиваются дополнительно, а их контрактом с Шереметьево это не предусмотрено. Беспредел, конечно, а ребята бояться открыто говорить, чтобы не остаться без работы, – говорит председатель профсоюза работников метрополитена.

По данным президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова, в "Шереметьево хэндлинг" устроились на работу те, кого уволили из "Аэрофлота".

Они будут по ночам разгружать чемоданы и получать при этом копейки

– Когда АФЛ решил сокращать издержки, то на сотрудников сильно давили, чтобы они увольнялись сами, без всяких компенсаций. Или просто переводились в "Шереметьево хэндлинг". Но там по сравнению с Аэрофлотом гораздо хуже с социалкой: у них нет дополнительных отпусков, льготных корпоративных билетов, нет выплат при увольнении. Собственно, грузчики из Шереметьево массово побежали, потому что им сильно урезали зарплату, с ночными сменами платили по 30 тысяч в месяц. Это гораздо меньше, чем платили в АФЛ до передачи обработки багажа Шереметьево. Вообще удивляет, как этих ребят из метрополитена так легко допустили до работы – у нас же режимный объект, спецслужбы каждого сотрудника долго проверяют. И на месте этих парней я бы отказался от такой рабской работы – документов нормальных нет, учеба у них до середины дня, а потом свободное время. А они вместо того, чтобы поехать купаться, будут по ночам разгружать чемоданы и получать при этом копейки... Эта история с чемоданами – серьезнейший имиджевый прокол и удар по Аэрофлоту (в 2018 году 78,5% пассажиропотока в Шереметьево приходилось на АФЛ – РС). Неважно, что за чемоданы отвечает другая служба, потому что пассажир, покупая билет, заключает договор с авиакомпанией, которая отвечает за его багаж. И понятно, что после этой эпопеи с багажом не все дальше будут летать Аэрофлотом.

Генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко отрицает нехватку грузчиков и объясняет задержки изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. Он пообещал, что аэропорт полностью стабилизирует ситуацию с багажом к концу июня. В Минтрансе заявили, что "жестко" отреагируют на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку массовых задержек выдачи багажа в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.