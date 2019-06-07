Юрий Шадрин оштрафован на 30 тыс.рублей за "сказочного" Путина

Суд в Вологодской области признал местного жителя Юрия Шадрина виновным по статье об оскорблении власти за запись в социальной сети и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Он стал третьим россиянином, привлеченным к ответственности по закону о "неуважении к власти".

В середине мая полиция составила протокол на Шадрина за запись во "ВКонтакте". Он написал в ней "Путин ******* [недалёкий человек, растяпа] не сказочный, а реальный". Согласно протоколу, запись была обнаружена полицией 3 мая. За неделю до этого в Рунете прошёл флешмоб, в котором пользователи сети писали статусы о сказочном Владимире Путине. Таким образом, они отреагировали на первый штраф, вынесенный за нарушение подписанного в марте закона об оскорбление власти.

Сам Шадрин связывает интерес полиции к его странице в соцсети со своей активной общественной деятельностью. Друзья Шадрина также считают, что полиция мстит ему за организацию акции против повышения пенсионного возраста в родном селе Верховажье

Первым в России гражданином, привлеченным к административной ответственности по статье об оскорблении представителей власти, стал житель села Малая Вишера в Новгородской области Юрий Картыжев. Вторым - Кирилл Попутников из Ярославля. Обоим суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.